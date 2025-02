Napoli subito a lavoro aspettando l’Inter.

Ha ripreso immediatamente gli allenamenti, la squadra di Antonio Conte, senza concedersi un giorno di riposo. La seduta di lavoro, nella giornata di Lunedì, era già stata programmata dal tecnico salentino, visto che la sfida contro i nerazzurri, si giocherà di sabato.

Nessuna punizione, dunque, dopo la sconfitta di Como, ma ordinario protocollo di lavoro. Il tecnico salentino, non è il tipo da scelte dettate dall’istinto, ma pianifica il lavoro, di settimana in settimana. In vista del big match di sabato, il grande dubbio, che verrà sciolto negli ultimi giorni, riguarda il modulo di gioco. Con il recupero, a pieno regime di Mathias Olivera, infatti gli azzurri potrebbero tornare al 4-3-3.

In questo caso, Spinazzola, sarebbe impiegato come esterno d’attacco, così come era accaduto a Firenze, dove il Napoli vinse agevolmente.

Il sacrificato tornerebbe ad essere Raspadori, con Lukaku e Politano, a completare il reparto offensivo.

La squadra partenopea, nelle ultime settimane, al di là dei risultati non positivi, non ha mostrato trame di gioco offensive soddisfacenti. Gli uomini di Conte, difficilmente riescono ad arrivare al tiro, mentre con il 4-3-3, la fluidità di manovra, sembrava decisamente migliore.

Con l’assenza prolungata di David Neres, i partenopei dovranno, necessariamente, trovare delle alternative, soprattutto nella gara contro l’Inter, che non consente più, margini di errore.

Una partita, che a questo punto, pur non ancora decisiva, rischia di estromettere, quasi in maniera definitiva, il Napoli, dalla lotta scudetto.

Attenzione anche all’Atalanta, che avendo il Venezia in casa, potrebbe scavalcare gli azzurri, qual ora le cose non andassero bene, contro l’Inter, sabato sera.

Una situazione, senz’altro complicata, a cui però, Conte è uomo esperto e navigato.

Il momento, dove un allenatore, deve fare la differenza è questo, quando il gioco si fa duro.

La squadra azzurra, sa di avere, un tecnico alla guida, capace di superare il momento, in maniera sorprendente e ad oggi inaspettata.