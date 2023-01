Napoli stretta per Ounahi. Individuato nel marocchino, centrocampista dell’ Angers, l’uomo giusto per Cristiano Giuntoli. Dopo l’ottimo mondiale, con la squadra Nord africana, il club partenopeo è pronto ad investire 20 mln di euro. Attualmente il Napoli, non può tesserare calciatori extracomunitari, l’idea sarebbe di lasciarlo in prestito fino a giugno, al club francese.

Bisogna chiudere in fretta però l’operazione, in quanto Olimpique Marsiglia e Leicester, sono anch’esse fortemente interessate al giocatore.

Il contratto del marocchino è attualmente piuttosto basso, non sarebbe un problema trovare un accordo. La difficoltà sarà nel trovare un accordo con l’Angers, che punta ad aprire un’asta su Ounahi, sfruttando la scia post mondiale. Il Napoli punterebbe ad un’offerta da 15 milioni di euro, più eventuali prestiti, l’OM però arriverebbe a 20/25. Da non sottovalutare le disponibilità economiche della Premier, a questo punto la società azzurra, punterebbe sulla possibilità per il giocatore, di indossare la maglia di un club prestigioso, che fa la Champions League, vetrina sempre appetibile per ogni calciatore. Anche Roma e Inter, stanno monitorando il centrocampista, ma ad oggi, passi ufficiali sono stati fatti solo da Napoli, Leicester, Almeria e Marsiglia. Per questo motivo, il club francese vorrebbe arrivare a strappare 30 milioni di euro, da quest’operazione, cifra considerata eccessiva dal Napoli.

Giuntoli eventualmente ha in mano delle alternative di centrocampo, come Traore e Samardzic. Molto dipenderà dalle intenzioni di Demme, per il quale c’è l’interesse di alcuni club tedeschi. Spalletti vorrebbe tenerlo, ma non può garantire al tedesco un minutaggio da quasi titolare, ragion per cui, Diego Demme potrebbe chiedere di essere ceduto già in questa sessione di mercato. In questo caso Giuntoli si troverebbe costretto ad affondare un colpo, prima del 31 Gennaio.

Intanto Bartosz Bereszynski vestirà la maglia azzurra, prima della sfida contro la Sampdoria. Il polacco di fatto, ha giocato oggi contro il Sassuolo, l’ultima gara in maglia blucerchiata.

L’operazione prevede il passaggio in prestito, di Zanoli a Genova e il ritorno di Contini a Castel Volturno. Tra Venerdì e Sabato prossimi, verrà ufficializzato il tutto, come anche riportato nella radio ufficiale del calcio Napoli, Kiss Kiss. In questo modo la squadra di Spalletti, si tutelerebbe anche nel caso di partenza di Sirigu. Il portiere ex PSG potrebbe accettare le offerte, che gli stanno arrivando da alcune squadre di serie A, tra cui la Salernitana, che gli garantirebbero un ruolo da titolare. Nikita Contini non lascerebbe la porta del Napoli scoperta, tra l’altro ha la stima di Spalletti e ovviamente, conosce bene l’ambiente. Nel frattempo la squadra si prepara per la sfida contro l’Inter, dove visti i risultati delle concorrenti, che si stanno concretizzando, bisognerà non commettere errori.

