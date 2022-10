Napoli straripante in Europa: adesso è il momento di essere ambiziosi

Il Napoli vola in Champions League. I dodici punti ottenuti nelle prime quattro partite, con conseguente qualificazione agli Ottavi conquistata con due giornate di anticipo, non sono un caso. Piuttosto il frutto di un progetto tecnico-tattico che Luciano Spalletti porta avanti dallo scorso anno con coerenza e sapienza.

Magari, l’Ajax è meno competitivo rispetto alle edizioni passate, lontana parente di quella sontuosa macchina da guerra che nel 2018/19 sfiorò l’accesso alla finale. Probabilmente, si può affermare senza alcun timore di lesa maestà, che i Rangers, almeno quest’anno, siano poco competitivi a livello europeo. Tuttavia, il Liverpool appartiene all’élite che ambisce a vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Certezza, altro che sorpresa

Dunque appare un tantino azzardata, nonché tendenzialmente sminuente dei meriti palesati finora dalla squadra partenopea, la tesi sostenuta da chi considera sostanzialmente abbordabile il Gruppo A. Al netto di una presunta pochezza delle avversarie, ovviamente tutta da dimostrare dai sostenitori di questa teoria, il fatto che gli azzurri abbiano vinto le prime tre partite di Champions League resta comunque assai significativo.

Poichè sono stati successi netti e perentori, arrivati al culmine di gare dominate sul piano del gioco. Del resto i numeri la dicono lunga: diciassette gol fatti e solo quattro subiti certificano come il Napoli abbia letteralmente demolito la concorrenza.

Insomma, in attesa di vedere come si evolverà il cammino europeo, chiara è la sensazione che all’ombra del Vesuvio stiano maturando aspettative stuzzicanti. Appare evidente, quindi, che chiunque voglia arrivare in fondo alla competizione sarà obbligato a ponderare l’impatto degli azzurri sulla fase a eliminazione diretta.

Strategia azzeccata e futuribile

Forse è prematuro pronosticare il Napoli alla stregua di una legittima contender per la Champions. Nondimeno, la credibilità acquisita dagli uomini di Spalletti lascia ben sperare. In fondo trovare una rispettabilissima continuità nei risultati rappresenta, da sempre, il passaggio decisivo per alzare l’asticella delle ambizioni.

Tra l’altro, non bisogna affatto trascurare che sull’aspetto calcistico incidono anche altri tipi di fattori. Questi risultati, infatti, vanno analizzati in funzione della realtà economica commisurata alle risorse, che finisce per inibire o limitare la crescita. Contesto e fatturato della società sono parametri delicati, ormai imprescindibili per valutare la bontà del lavoro portato avanti in maniera sinergica da presidente, direttore sportivo, allenatore e giocatori.

La policy aziendale di Aurelio De Laurentiis combatte questa visione. Il presidente tenta di sfidare i Top Club utilizzando un modello in grado di innovarsi, emancipandosi da un anacronismo finanziario. Ovvero, ricorrere costantemente alle ricapitalizzazioni, perdurando lo stato di indebitamento.

Napoli a caccia di fortuna

Invece, pure quest’anno il Napoli ha scovato talenti futuribili, buoni nell’immediatezza, nonché a medio termine. Inoltre, propone un calcio accattivante e spettacolare, capace di generare risultati significativi.

Chiaramente, per vincere un trofeo veramente importante c’è bisogno di tanta fortuna. Nel senso che, con la spada di Damocle del Mondiale, occorrerà vedere come si adegueranno i calciatori nel gestire (e gestirsi…) l’annata divisa in due tronconi.

