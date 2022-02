Napoli: sprecata un’occasione ghiotta, adesso riparti con consapevolezza

E’ risaputo che il Napoli si affida molto al possesso. Una filosofia che per essere produttiva va condotta a ritmo sostenuto. Ne consegue che quando le gambe smettono di girare con una certa intensità, come d’incanto il giropalla scintillante perda efficacia.

Un po’ quello che è successo nella ripresa contro l’Inter. Con gli azzurri in evidente affanno, al cospetto della crescente pressione portata dagli ospiti.

Il fatto che il pareggio sia maturato in coda a un secondo tempo poco brillante ha depresso l’ambiente partenopeo. Lasciando in tifosi e addetti ai lavori la strisciante sensazione che il gruppo di Spalletti fosse semplicemente troppo stanco per tentare di ribaltare l’inerzia della partita, obiettivamente nelle mani della squadra di Inzaghi.

Pressione tanta, spazi pochi

Il Napoli ha subito gol alla prima verticalizzazione seria. Il momento in cui l’Inter piega le sorti dell’incontro alla sua volontà.

Anche se, dopo aver impattato, poi ha legittimato la conquista di un preziosissimo punticino. Senza tuttavia rendersi ancora pericolosa dalle parti di Ospina. Probabilmente, una delle cose più difficili da digerire per i padroni di casa.

Eppure, nonostante i nerazzurri abbiano manifestato un palese appannamento negli ultimi sedici metri, al netto della rete di Dzeko, hanno costruito il loro piano gara sul concetto di riaggressione coordinata, capace di disinnescare il controlla del pallone dei partenopei, schiacciandoli all’indietro.

Traumatico l’atteggiamento assunto nella seconda parte del match dal Napoli, per chi è abituato a vederlo dominare l’avversario.

Con gli azzurri apparsi improvvisamente lenti e poco vitali, per continuare a impensierire veramente Handanovič. Che comunque si è reso protagonista di due interventi decisivi: di piede, sul tiro di Osimhen e con un’uscita reattiva a chiudere lo specchio della porta su Elmas.

Non trovando nessuno spazio per sviluppare la fase d’attacco, i partenopei si sono smarriti, intestardendosi nella classica trasmissione a muro, palla avanti-palla dietro. Mancando lo spunto finale, lo scarico in profondità, ricominciavano stranamente dal portiere. Facilitando così il pressing altrui.

Sofferenza sugli esterni

All’Inter è bastato insistere su una situazione di gioco tipica, per disordinare la compattezza difensiva del Napoli, sfruttando quel meccanismo consolidato che le consente di determinare sovrannumero in fascia, grazie al lavoro dei “quinti”, associato alle rotazioni dei centrocampisti.

In effetti, quando si allunga la distanza tra terzino ed esterno, si aprono fatalmente spazi laterali.

Soprattutto la catena composta da Dumfries e Barella ha sfruttato l’incapacità nelle letture di un timido Mario Rui. Banchettando letteralmente sulle spoglie inermi del portoghese, costantemente in ritardo nelle scalate. L’olandese era l’innesco perfetto di quest’azione sincronizzata: rimaneva larghissimo, per prendere alle spalle il pigro mancino napoletano.

Sul versante opposto, però, pur soffrendo come non mai in questa stagione, Di Lorenzo s’è dimostrato abile nell’assorbire i movimenti di Perišić. Ovviamente, la necessità di tenere a bada il croato ha costretto il terzino a destro del Napoli a interpretare il ruolo in maniera piuttosto conservativa. Invece che proponendosi nelle tradizionali sgroppate offensive.

Un guizzo pagato caro

Insomma, basta riavvolgere il nastro del pomeriggio di sabato per comprendere quanto sia sottile il confine tra la ghiottissima occasione, secondo taluni sprecata in modo davvero imperdonabile dal Napoli per rilanciare prepotentemente la candidatura al titolo, e la spietatezza di un’Inter cinica e pragmatica, votata al “risultatismo” senza alcuna concessione all’estetica.

Sotto certi versi, per fare bottino pieno in partite di cotanto spessore, non basta solamente la qualità. Che agli uomini di Spalletti chiaramente non difetta. Talvolta bisogna aggiungere al valore del gioco, individuale e collettivo, fiducia e forza mentale, per tradurre i princìpi in consapevolezza.

