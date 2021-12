Napoli-Spezia: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La vittoria di San Siro ha rilanciato le quotazioni del Napoli, che chiude il girone d’andata rimettendosi prepotentemente in scia dell’Inter capolista, riscattando le due sconfitte consecutive rimediate contro Atalanta ed Empoli.

Gli azzurri affrontano lo Spezia, reduce dal pareggio casalingo conl’Empoli. Un risultato che ha smosso un pochino la classifica dei liguri, permettendo loro di guadagnare un’altra lunghezza sulla zona retrocessione. A conti fatti, tuttavia, si è trattato di un’occasione non sfruttata appieno. Così, al momento, i bianchi sono attestati appena sopra la zona retrocessione a 13 punti.

Una curiosità statistica: l’ultima vittoria dei liguri in campionato risale al 6 novembre (2-0 contro il Torino).

Qui Napoli

Out Insigne: positivo al Covid, è in isolamento. E’ tornato in gruppo Mario Rui. Ma resta da valutare se si riprenderà la maglia da titolare, oppure parte dalla panchina.

Nel caso in cui Spalletti decidesse di tenere il terzino portoghese ancora a riposo, per averlo nuovamente integro dopo la sosta per l festività natalizie, davanti a Ospina, formeranno il quartetto difensivo Malcuit a destra, con Di Lorenzo dirottato sulla corsia opposta per sopperire allo stato di necessità. In mezzo a loro, i due centrali: Rrahmani e Juan Jesus.

Uno tra Lobotka e Demme in mediana comporrà la coppia di pivote, assieme a Zambo Anguissa. Il tedesco appare favorito sullo slovacco.

In attacco dovrebbe riproporsi la scelta tra Mertens e Petagna, con il belga favorito sul Bisontino. A sostegno della prima punta, si muoveranno come sempre tre giocatori offensivi: Lozano e Politano daranno vita al classico ballottaggio. Ormai quasi una tradizione per assegnare il ruolo di esterno destro. intoccabile Zielinski in posizione di sottopunta, al pari di Elmas a sinistra.

Qui Spezia

Problemi dell’ultima ora per Thiago Motta. Si è fermato Nzola a causa di un virus gastrointestinale. Si accomoderà in panchina. Non recupera nemmeno Verde.

Il tecnico dei liguri dovrebbe insistere con il 3-5-2, avendo trovato un certo equilibrio con questo sistema di gioco. Pronto a trasformarsi in un più ermetico schieramento a 5, con i due laterali che scalano all’indietro in caso di bisogno.

Davanti Provedel, dunque, un terzetto composto da Amian, Erlic e Nikolaou, che vorrà ricattare l’autorete di domenica.

Poi un centrocampo folto e compatto: Gyasi e Ferrer si giocano il posto a destra; naturalmente il primo sarebbe più offensivo del secondo. Altro dubbio, quello tra tra Bastoni e Kiwior nel cuore del reparto. A fare da perno basso sarà chiamato Kovalenko. Assegnata pure l’altra maglia di mezz’ala nell’undici di partenza a Maggiore.

In sostanza, Motta immagina una fascia più difensiva – quella mancina – con Reca. E conseguentemente proverà a spingere soprattutto sulla destra, con la presenza di Gyasi, che di fatto in fase di possesso creerà un attacco a tre o comunque potrà provare a fluttuare tra le linee.

Al netto della condizione precaria di Nzola, i due attaccanti di ruolo saranno Strelec e uno tra Antiste e Manaj: l’ex Inter e Barcellona ha giocato titolare domenica con buoni risultati. Ma l’Under 21 francese non si rassegna a guardare. Questo dualismo verrà sciolto solamente a ridosso della consegna della distinta di gara all’arbitro.

Le Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Reca; Manaj, Strelec. Allenatore: Thiago Motta.

