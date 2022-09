Napoli-Spezia: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli questo pomeriggio, nell’anticipo della sesta giornata di campionato, contro lo Spezia, vuole chiudere una settimana perfetta, inaugurata dal blitz in casa della Lazio, arricchito poi dal rotondo successo ottenuto con il Liverpool.

Gli azzurri dovranno comunque fare attenzione alla cabala, visto e considerato che gli ultimi due scontri diretti nell’impianto di Fuorigrotta sono stati entrambi appannaggio dei liguri. Che fin qui sono in linea con gli obiettivi stagionali: hanno collezionato 5 punti e vengono dal pareggio interno con il Bologna. Per loro, l’appuntamento con la vittoria manca dalla prima giornata.

Qui Napoli

Spalletti dovrà necessariamente rinunciare a Osimhen, per l’infortunio alla coscia destra rimediato in Champions. Il centravanti nigeriano, uscito malconcio sul finire del primo tempo della sfida con i Reds, rimarrà fermo ai box almeno tre settimane, causa una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Questo Significa che per rivederlo in campo se ne riparlerà dopo la sosta per le Nazionali di fine settembre.

Al suo posto, uno tra Simeone o Raspadori. Probabilmente El Cholito dovrebbe vincere il ballottaggio con l’ex Sassulo. Non è escluso, tuttavia, che in corso d’opera, possano pure fare coppia, cambiando sistema e passando al 4-2-3-1.

Al di là della sostituzione obbligata in prima linea, il tecnico toscano starebbe valutando l’ipotesi di concedere un turno di riposo a quelli che finora hanno tirato la carretta senza sosta. Presumibile, dunque, un cambio per reparto: Juan Jesus farebbe rifiatare Kim, mentre Ndombele prenderebbe il posto di Anguissa.

Nella posizione di esterno destro, presumibile che Lozano torni a indossare una maglia da titolare.

Note liete dall’infermeria: prosegue il lavoro funzionale al recupero di Demme. Nel frattempo che il gruppo svolgeva la classica rifinitura, il tedesco ha alternato terapie a lavoro personalizzato sul campo.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui: Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Spezia

Luca Gotti ha gli uomini contati. Deve fare a meno per infortuni vari ed assortiti di Verde, Amian, Maldini, Ferrer ed Ekdal.

Prima convocazione per il nuovo arrivato Ampadu. Il Chelsea, proprietario del cartellino, l’ha mandato in prestito a condizione che venisse usato come difensore piuttosto che a centrocampo. Sulla questione, l’allenatore s’è espresso chiaramente nella conferenza stampa della vigilia: “Penso di usarlo in difesa…”. Ergo, nella linea a tre, il gallese è pronto al debutto. Solamente panchina per Caldara.

Conferme sulle fasce per Holm a destra e Reca sul versante opposto. Con Bastoni utilizzato ancora da interno. Chance per Kovalenko, in vantaggio su Agudelo per completare il reparto assieme a Bourabia.

In avanti, Gyasi insieme a Nzola.

La probabile formazione

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti.

