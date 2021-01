La partite in cui quest’anno il Napoli di Gattuso non è riuscito ad esprimere compiutamente tutti il suo potenziale, sono state quelle in cui poi gli azzurri hanno avuto maggiori difficoltà a conquistare punti.

Una circostanza che accomuna le sconfitte contro avversari di pari livello. Ma pure con squadre teoricamente inferiori, ogni qual volta l’approccio alla gara dei partenopei s’è orientato a speculare, piuttosto che cercare di esercitare il dominio attraverso il palleggio, ha dato il meglio di sé.

Un Napoli pratico piuttosto che affascinante

Se ne deduce, quindi, che giocando in maniera accorta e compattandosi sotto la linea della palla, o quantomeno facendolo per buona parte del match, allora il Napoli riprenda a convincere.

Se non del tutto, almeno in parte. D’altronde, è oggettivamente dura persuadere una fetta di tifosi e addetti ai lavori, ancorati visceralmente all’Estetica Trascendentale, ad accettare un certo ridimensionamento.

Se non degli obiettivi, sicuramente negli strumenti funzionali a conseguirli. Perché guardando le partite degli azzurri, balza subito all’occhio la consapevole rinuncia ad alzare la linea del pressing.

Le cose migliori, al contrario, i partenopei le realizzano quando tengono basso il baricentro e non sono ferocemente aggressivi nell’andare a caccia della palla.

Appare evidente, dunque, come la squadra di Gattuso non riesca a essere intensa senza perdere equilibrio tattico.

I numeri contano relativamente

Chiaramente, i numeri lasciano il tempo che trovano. Sono buoni per chi tenta la fortuna all’Enalotto. In questo senso, pensare di rispolverare il 4-3-3, contro lo Spezia, in Coppa Italia, non deve essere considerata una forzatura. Buona per tacitare i mugugni dell’ambiente.

Bensì, un compromesso tra la filosofia dell’allenatore ed i segnali mutuati dal campo. Così, Ringhio potrebbe assecondare le caratteristiche dei giocatori in rosa, adottando un diverso sistema di gioco.

Magari, comportandosi in questo modo, il Napoli non assomiglierà alla squadra che Rino aveva in mente. Nondimeno, la situazione potrebbe essere temporaneamente risolta, mettendo alcune toppe, tattiche ed emotive, idonee a trovare una certa quadratura.

Sia ben inteso, un ritorno all’antico non significa, necessariamente, produrre un calcio offensivo e dominante. Contano molto di più, infatti, i princìpi. La voglia di seguire una identità chiara.

Ovvero, gli inserimenti centrali in zona-gol di chi giostra da sottopunta. La ricerca di un calcio più diretto e meno arabescato, per sfruttare le immediate verticalizzazioni in profondità. I tagli degli esterni offensivi alle spalle dell’ultimo uomo che compone la linea difensiva avversaria.

Accettare di provare a realizzare tutte queste situazioni, giocando ad intensità massimale.

Senza trascurare gli interrogativi che si ripropongono con ciclica puntualità rispetto all’esigenza di trovare gli incastri giusti circa l’assetto della mediana.

Comprendere per decidere la strategia futura

Adesso, la risposta che un po’ tutti si attendono dal gruppo è dimostrare la loro disponibilità a sposare le idee calcistiche e gestionali di Gattuso. Sicchè, qualora avessero attecchito definitivamente, si darebbe un senso di rinnovato entusiasmo al progetto di ricostruzione affidato a chi siede attualmente in panchina.

In caso contrario, sarebbero veramente pochi i motivi per continuare a trascinare stancamente un rapporto logorato oltre che dalla incomprensioni di natura tattica, individuale e collettiva, anche dal momento storico contingente.

A quel punto, occorrerebbe prendere una decisone netta. E dare subito un impulso forte ad un nuovo programma. Partendo comunque dal presupposto che il gruppo storico potrebbe essere davvero giunto al capolinea.

Sostanzialmente, il prosieguo della carriera, per molti di loro, potrebbe essere lontano dal golfo di Partenope.

La pandemia ha letteralmente paralizzato il mercato, riducendo drasticamente le molteplici opportunità garantite da trading players favorevoli.

In ogni caso, il Napoli ha bisogno di aprire un altro ciclo pluriennale, che si basi su una visione strategica diversa per il futuro, rispetto al modus operandi cavalcato fino a qualche mese fa.

Per approfondire

