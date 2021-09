Napoli-Spartak Mosca: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso. Perchè gli azzurri considerano l’Europa League un obiettivo da perseguire, piuttosto che un inutile orpello da onorare controvoglia. Così, dopo il pareggio ottenuto nella prima giornata, questo pomeriggio sarà lo Spartak Mosca a tenere a battesimo l’impianto di Fuorigrotta.

Qui Napoli

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti è stato sin troppo chiaro. Non intende affatto snobbare la gara con i russi. Tant’è vero che, a scanso di equivoci, preferisce affidarsi ad una turnazione non esagerata dei suoi uomini.

Nondimeno, qualcosa cambierà comunque nella formazione da opporre allo Spartak. Specialmente in vista del prossimo impegno di campionato, a Firenze.

Quindi, il tecnico toscano intende risparmiare 3-4 giocatori, per averli freschi domenica. Ma senza stravolgere la competitività della squadra partenopea.

Davanti a Meret, che tornerebbe in campo dopo l’infortunio patito contro il Genoa, confermato Koulibaly al centro della difesa. Mentre al suo fianco agirà il rientrante Manolas. Probabile che Malcuit occupi la posizione di terzino destro, dirottando sul lato opposto Di Lorenzo.

A gestire la mediana saranno chiamati ancora Fabiàn Ruiz e Anguissa. Tuttavia, Demme potrebbe far rifiatare almeno uno dei due centrocampisti, che finora hanno tirato la carretta, senza un attimo di riposo. Altro dubbio da sciogliere, quello tra Zielinski ed Elmas. Presumibilmente, sarà il polacco a muoversi da sottopunta.

Là davanti, poi, i titolarissimi. Ovvero Osimhen e Lorenzo Insigne. Con Lozano che, questa volta, potrebbe essere preferito a Politano. I due ormai si alternano, come se fossero complementari.

Ovviamente, qualora il match si incanalasse sui binari preferiti dal Napoli, nulla vieta di pensare che possa esserci spazio pure per chi ha recuperato dagli infortuni. Ecco che in corso d’opera potrebbe essere la volta per rivedere Mertens.

Qui Spartak

Rui Vitoria deve risolvere almeno un paio di enigmi, prima di poter ufficializzare l’undici con il quale si opporrà al Napoli.

L’allenatore dello Spartak, infatti, potrebbe dover rinunciare a Jordan Larsson, alle prese con i postumi di un infortunio. Soltanto dopo aver provato in campo, poco prima di consegnare la distinta di gara all’arbitro, il tecnico portoghese scioglierà la riserva.

Qualora l’attaccante svedese desse forfait ci sarà spazio per Bakaev. Completeranno il terzetto offensivo Ponce e Promes.

A centrocampo, out Zobnin, spazio a Litvinov. Con Umyarov in mezzo, agiranno sugli esterni, Moses a destra, e Ayrton Lucas a sinistra.

Un’assenza pesante pure in difesa: Caufriez per Rasskazov. Con Gigot e Dzhikiya che completano la linea a tre, schierata a di Maksimenko.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.

