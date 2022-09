Napoli: Spalletti contro il Toro ritrova Politano

Da oggi il Napoli comincerà a ritrovare una parte dei 14 calciatori convocati nelle rispettive Nazionali. Per la precisione a Castel Volturno sono attesi Zielinski e Lobotka che hanno completato gli impegni di Nations League con la Polonia e la Slovacchia. Gradualmente cominceranno la preparazione in vista della sfida contro il Torino in compagnia degli azzurri che hanno continuato al Training Center del club.

E contro i granata, quasi a sorpresa, potrebbe esserci anche la convocazione di Politano. La caviglia dell’esterno d’attacco sta migliorando progressivamente, tanto da immaginarlo in panchina per la gara di sabato pomeriggio allo stadio Maradona. Passi da gigante verso la guarigione li sta facendo pure Osimhen, che anche ieri ha svolto terapie prima di allenarsi in campo con Politano.

Non è da escludere che il bomber nigeriano possa essere convocato per la trasferta di martedì prossimo ad Amsterdam contro l’Ajax, gara che comincerebbe dalla panchina. Nei prossimi giorni si prenderà una decisione. Quella contro il Torino sarà la prima delle dodici partite in programma fino alla sosta prevista per il Mondiale in Qatar (il 12 novembre l’ultima sfida, al Maradona contro l’Udinese) e Spalletti vuole dosare le energie di ognuno dei suoi calciatori. A cominciare da Lobotka che ha una sola alternativa in organico: Diego Demme.

Il tedesco ha finalmente smaltito la frattura al piede e sabato sarà convocato per la prima volta in questo campionato, così da poter dare a gara in corsa il cambio allo slovacco che ha giocato anche le due gare di Nations con la sua nazionale. A proposito di Lobotka, il Napoli sta preparando il nuovo contratto che migliorerà quello attuale (due milioni di euro all’anno fino al 2025), perché avrà come scadenza il 2027 e permetterà al centrocampista di guadagnare fino a 3 milioni a stagione.

Anche per Meret le diplomazie sono al lavoro per rinnovare quel contratto che scadrà a giugno del prossimo anno. Rinnovo che avrebbe dovuto essere siglato durante il ritiro a Dimaro, per poi rimandare nuovamente la firma, perché in quel periodo il club azzurro era in trattativa con Keylor Navas. Ora che l’ex Spal è titolare indiscusso, i colloqui con il suo agente Pastorello si sono nuovamente intensificati e si sta ragionando su di un accordo fino al 2027 con uno stipendio netto all’anno di 1,7 milioni, ingaggio migliorato rispetto al milione di euro percepito attualmente.

Sono due rinnovi che non provocano scompensi all’attuale monte ingaggi da 74 milioni lordi complessivi, mentre per quanto riguarda il solo parco calciatori, l’ammontare degli stipendi è di 62 milioni lordi. Un vero e proprio capolavoro, ispirato dal presidente De Laurentiis e completato dal ds Giuntoli: hanno risparmiato rafforzando l’organico, tanto da permettere al Napoli di lottare per lo scudetto.

fonte: Tuttosport

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati