Napoli si riparte !

Il Napoli riparte, mercoledì prossimo raduno a Castel Volturno, per iniziare la preparazione, in vista della seconda parte di stagione.

Il 03 Dicembre si dovrebbe partire per la Turchia, dove ci si allenerà ad Antalya. Resort sul mare, dotato di tre campi, clubhouse e spogliatoi, il 12 Dicembre si tornerà a Napoli. Nel corso del ritiro turco, saranno giocate due amichevoli, mentre il 17 al Maradona si affronterà, probabilmente il Villareal di Albiol.

C’è in idea di organizzare un’altra amichevole in Italia, però in trasferta, arrivando così quasi a fine Dicembre, a ridosso dall’inizio del campionato.

La preparazione atletica sarà sulla falsa riga, di quella svolta in Trentino e in Abruzzo. La sede di Antalya, rappresenterà in tutti i suoi aspetti, quanto fatto durante l’estate. Visti gli ottimi risultati, sin qui raggiunti, si vuole replicare la medesima metodologia di lavoro, per ripartire il 04 Gennaio allo stesso modo.

Ritiro dunque, in modalità monastica, con doppie sedute e tanto lavoro atletico, in cascina. L’idea è di non perdere il ritmo partita, ma acquistarlo gradualmente, così come avvenuto in Agosto, dove la squadra è cresciuta parallelamente al livello degli avversari.

Sarà dunque, nella testa di Spalletti e Sinatti, un richiamo atletico graduale, con aumento progressivo dell’intensità.

Una preparazione invernale sperimentata dal tecnico toscano, già ai tempi dello Zenit, dove aveva frequentato la sede di Antalya, con la squadra russa, come base di lavoro.

Per quanto riguarda i recuperi, ci sarà Khvicha Kvaratskhelia, la lombalgia è ormai smaltita, sarà già presente a Castel Volturno, mercoledì.

Anche Amiri Rrahmani, farà parte della spedizione turca, nei prossimi giorni effettuerà gli ultimi test, per valutare l’infortunio di Settembre, non dovrebbero esserci più problemi per lui.

Chi invece è impegnato ai Mondiali, non partecipera’ a questa fase, il tecnico napoletano ha deciso di concedere ai calciatori coinvolti, Kim, Lozano, Zielinski, Anguissa e Olivera, dieci giorni di vacanza, una volta terminata la rassegna iridata. Kim è andato in campo questo pomeriggio dal primo minuto, nella sfida tra Corea del Sud e Ghana, nonostante si temesse per lui, uno stiramento al polpaccio. È stato sostituito solo nei minuti di recupero, quando gli asiatici cercavano, invano, di pareggiare la partita. Evidentemente problema rientrato per il difensore napoletano, tra l’altro la Corea è con un piede fuori dal mondiale, per Min Jae, possibilità concreta, dunque, di andare a riposo, prima del previsto.

Per gli altri napoletani impegnati in Qatar, il solo Zielinski, sembra avere delle reali chances di andare avanti. In ogni caso, Spalletti, aggreghera’ cinque elementi dalla Primavera, per sopperire all’assenza dei calciatori mondiali.

Tutto ormai pronto dunque, ancora poche ore di ferie e si tornerà a lavorare sul campo, la tanto temuta sosta è già al termine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati