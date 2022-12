Napoli, Si riparte il 4 Gennaio a San Siro…

Tempo di lunga sosta Mondiale per il Napoli e per la serie A. 50 giorni pieni, netti, di stop. Dopo si riprenderà con mesi che saranno molto intensi in cui si entrerà nel vivo. Campionato, Coppa Italia e Champions League: gli azzurri saranno chiamati a giocare su tre fronti. Molti gli impegni di cartello, a partire da quelli contro Inter e Juventus alla ripresa. E poi Roma, Lazio e tanti altri nel girone di ritorno. Andiamo a vedere il calendario completo degli azzurri da qui fino a Pasqua, ovvero fino a quando sono stati definiti anticipi e posticipi.

Napoli, Ecco date e gare fino ad Aprile

Inter-Napoli mercoledì 4 gennaio ore 20.45

Sampdoria-Napoli domenica 8 gennaio ore 18

Napoli-Juventus venerdì 13 gennaio ore 20.45

Napoli-Cremonese martedì 17 gennaio ore 21 – Coppa Italia

Salernitana-Napoli sabato 21 gennaio ore 18

Napoli-Roma domenica 29 gennaio ore 20.45

Eventuale quarto di finale di Coppa Italia vs vincente Roma-Genoa mercoledì 1 febbraio

Spezia-Napoli domenica 5 febbraio ore 12.30

Napoli-Cremonese domenica 12 febbraio ore 20.45

Sassuolo-Napoli venerdì 17 febbraio ore 20.45

Eintracht Francoforte-Napoli martedì 21 febbraio ore 20.45

Empoli-Napoli sabato 25 febbraio ore 18

Napoli-Lazio venerdì 3 marzo ore 20.45*

Napoli-Atalanta sabato 11 marzo ore 18

Napoli-Eintracht Francoforte mercoledì 15 marzo ore 20.45

Torino-Napoli domenica 19 marzo ore 15

Napoli-Milan domenica 2 aprile ore 20.45*

Eventuale semifinale di Coppa Italia martedì/mercoledì 4/5 aprile

Lecce-Napoli sabato 8 aprile ore 12.30*

*orari e date da confermare in base all’andamento in Champions League o Coppa Italia

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati