Infortunio Meret: il comunicato del Napoli sulle condizioni del portiere

Il 2024 si apre con uno stop per il Napoli, che dovrà fare a meno del portiere Alex Meret, fermatosi nella gara contro il Monza per un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimenbranoso sinistro. I tempi di recupero si aggirano all’incirca sui 45-50 giorni. Occasione per Gollini, che in questo periodo dovrà sostituire Meret tra i pali.

Questo il comunicato del club:

“Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro.

