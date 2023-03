Napoli, si diventa Primi quando lo si è. C’è da studiare

È bastata una sconfitta in stagione per allarmare la piazza. Arriva Sarri, una discreta Lazio, un Napoli sotto tono e scoppia la riunione di condominio.

Una gara in tono minore e si riaccende la infinita storia del dibattito.

Diceva Sabrina Ferilli in uno spot di divani “Come ce piace chiacchiera’…”

Festeggiare? Non festeggiare? Godere si, godere no? Bandiere si o tenerle nascoste nel cassetto degli ultimi 30 anni? La torta di Osimhen prima o dopo i pasti?

Pure sciocchezze.

“Fustigarsi” con autolesionismo è da stupidi oltre che da psicopatici. Con 15 punti di vantaggio, questo Napoli e soprattutto quelle Inter e Milan, non mettere bandiere in città è ridicolo. Rischia di essere addirittura inversamente produttivo.

Mi perdonerete, mi occupo di Pedagogia ed insegno a vedere le Belle prospettive.

Una tesi di laurea sulla fenomenologia del Napoletano non basterebbe. Non basterebbero altri 30 anni di conversazione. I Mediterranei sono così. Alla sostanza preferiscono la Chiacchiera. Nel film “No grazie, il caffè mi rende nervoso”, un gigantesco James Senese, sinteticamente gridava , “ti piace la, Musica o il fumo”?

Chiacchiere o Essenza?

Non basta avere la squadra campione d’Italia, non basta avere i calciatori più forti d’Italia, non basta neppure avere l’allenatore e lo staff più preparato d’Italia, serve una Città, una Amministrazione, una, Cultura, campione d’Italia.

Tutti devono crescere. Tutti devono imparare l’arte del comando, il beneficio che ne consegue e la responsabilità che comporta. Serve, insomma, imparare ad essere primi. Studiare come si comporta un leader. Serve insomma, abbandonare l’antica figura del “Napoletano” succube e scaramantico, adottare sposare l’idea di un “Napoletano” cosmopolita, leader e consapevole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati