Napoli si allontana Euro 2032.

La possibilità di designare lo stadio di Napoli, come una delle cinque sedi italiane, per gli Europei del 2032, diventa sempre più improbabile.

Come riportato da La Repubblica, l’incontro tra il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis, di lunedì, non ha dato un buon esito. Il Patron azzurro avrebbe comunicato al primo cittadino di Napoli, di non essere d’accordo su un restyling del Maradona. Unica possibilità, secondo il comune, per presentare all’ UEFA, entro i termini stabiliti, la candidatura dello stadio di Fuorigrotta, per Euro 2032.

De Laurentiis non vede il progetto di restyling, come realizzabile, puntando alla costruzione di un nuovo stadio, da 60.000 posti. Un progetto ed un’area designata, ancora non c’è, rendendo praticamente impossibile, allo stato attuale, la fattibilità entro i tempi. La FIGC, di fatto dovrà presentare all’UEFA, tra 18 mesi, le cinque città scelte, sul territorio italiano, per la manifestazione internazionale. Come ha detto lo stesso Gravina, poco tempo fa, quattro delle cinque sedi previste sono già state scelte.

Un vero peccato per la città di Napoli, che perderebbe una grossa possibilità di indotto economico, oltre che l’opportunità di avere uno stadio moderno negli anni a venire.

De Laurentiis però andrà avanti, nella disputa, volendo realizzare comunque, un impianto di proprietà. Nel frattempo il presidente partenopeo, si muove anche sul centro sportivo, che dovrà prendere il posto di Castel Volturno. Così come era stato richiesto da Antonio Conte, nell’ultima conferenza stampa. Il capitolo resta aperto, ma il tempo a disposizione sta per scadere.