La vittoria del Napoli a Bergamo non solo consolida il primo posto in classifica, ma conferma (se ancora qualcuno ne sentisse la necessità…) la solidità raggiunta dai partenopei. Che al di là dei risultati maturati finora stanno dimostrando di essere una squadra molto difficile da mettere sotto per chiunque. Anche contro una ispirata Atalanta, la capolista è riuscita a buttare in campo tutto ciò che serve per capitalizzare a proprio vantaggio un big-match per larghi tratti assai equilibrato: intensità, agonismo, e giocate di qualità. Offrendo 90’ e passa minuti tatticamente all’altezza delle aspettative.

La Dea, che veniva da una lunga imbattibilità in Serie A (non perdeva dal 24 settembre: Atalanta-Como 2-3), ha scelto di affrontare la partita con il solito atteggiamento teso ad aggredire forte in avanti per contrastare la prima costruzione. In questo scenario, l’ago della bilancia diventava Samardzic. Il centrocampista di origine serba, transitando nella zona di Lobotka, si accoppiava naturalmente al pivote. Per cui era quasi scontato prenderlo come riferimento in fase di pressione. Questa soluzione permetteva a Gasperini di disorganizzare il possesso degli ospiti, solitamente bravi a muovere la palla per risalire il campo sino alla trequarti altrui. Poiché Conte non voleva che lo slovacco si abbassasse troppo, tantomeno tendesse ad allargarsi per trovare spazio, era dunque inevitabile che i padroni di casa riuscissero progressivamente a inaridire la principale fonte del gioco azzurro.

La fisicità del Napoli vs le marcature di Gasp

Non sempre però questo approccio iperaggressivo, orientato alla marcatura a uomo in ogni zona, si è tradotto nella riconquista della palla per i nerazzurri, fondamentalmente perché il Napoli è stato capace di mettere il naso oltre la prima linea di pressione grazie al lavoro di Lukaku. Il belga si è sacrificato tanto, garantendo alla manovra offensiva un’altra dimensione, costantemente supportato dai compagni. Le sue proverbiali sponde usate come grimaldello, specialmente dalle mezzali, che le hanno sfruttate come efficace arma in attacco. La soluzione di avvicinare McTominay era già stata adottata con discreti risultati in passato. Del resto, lo scozzese è abile nella conquista delle seconde palle e dei “rimbalzi” offensivi. Perciò l’Uomo del Salento ha coraggiosamente approfittato della fisicità di McT e Anguissa. Una strategia da manuale su come superare un sistema basato sui duelli individuali attraverso le loro percussioni in verticale.

Insomma, un calcio magari primordiale, che allo stesso tempo sintetizza perfettamente lo spirito di una squadra spesso etichettata come cinica, nondimeno bilanciata in entrambe le fase. Vogliosa di vivere i suoi punti di forza, senza vergognarsi delle innegabili manchevolezze. Per cui, a una difesa ferrea talvolta corrisponde un attacco che si arrangia sulle giocate individuali. Allora restano innegabili, in questo contesto, i meriti di Conte, eccezionale nel convincere lo spogliatoio che convertirsi al gioco fluido e posizionale potesse dare risultati impronosticabili non più tardi di qualche mese fa.

