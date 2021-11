Napoli senza Osimhen: le soluzioni per le prossime gare

Il Napoli di Spalletti si ritroverà ad affrontare per le prossime partita un’emergenza che lo scorso anno ha dovuto affrontare per mesi. In molti si stanno già fasciando la testa, dimenticando però che questa squadra ha un gioco ben oliato e può contare finalmente su un Mertens in condizione.

Oltre a Osimhen, infortunato, sono fuori anche Politano (covid) e Ounas (infortunio, che lo mette a rischio anche per la gara contro l’Atalanta). Se l’esterno romano salterà due partite, il bomber nigeriano dovrebbe saltare anche il Milan. In Coppa d’Africa ci andrà solo se recuperato dal serio infortunio allo zigomo.

Un bel daffare per Spalletti, con tre indisponibilità che arrivano in un periodo chiave a fine 2021. Il tecnico di Certaldo deve augurarsi che non vi siano altri contrattempi. Allo stato attuale il Napoli ha a disposizione sei calciatori offensivi per quattro slot. Parliamo di Mertens, Petagna, Zielinski, Elmas, Insigne e Lozano.

Spalletti avrebbe risparmiato volentieri la trasferta moscovita a un paio di loro, ma non potrà farlo. In Russia probabile staffetta Mertens-Petagna, mentre contro la Lazio l’idea è quella di giocare con Lozano a destra, Insigne a sinistra, Zielinski vertice alto e Petagna centravanti. In Russia spazio a Elmas dal primo minuto.

Questo infortunio arriva nel peggiore dei momenti, in quanto ci sono tante gare ravvicinate. Per l’Atalanta verrà recuperato Politano mentre Ounas potrebbe farcela solo per l’Empoli. Lo scorso anno Gattuso ha dovuto affrontare una situazione ancora peggiore. Proprio in quel periodo caldo il Napoli ha perso punti.

Tuttavia, vista l’ultima fase della gara, con Elmas, Petagna e Zielinski insieme, la possibilità di totalizzare molti punti nelle prossime gare è concreta. Basti pensare che lo scorso anno Gattuso contro il Sassuolo pareggiò 3-3 allo scadere, senza poter contare su Osimhen, Petagna e Lozano. La Lazio, prossima avversaria in campionato, sarà reduce anche lei dalla trasferta in Russia e difficilmente potrà contare su Ciro Immobile.

In conclusione, se non ci saranno ulteriori contrattempi, questa squadra è perfettamente in grado di arrivare alla gara con il Milan con almeno 3 vittorie. Adesso Spalletti deve essere bravo psicologo. Visto il finale di gara a San Siro, gli auspici sono estremamente positivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati