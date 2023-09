Napoli senza compattezza. Si può anche perdere: il punto è come

La prima prova del fuoco per il Napoli s’è conclusa con una sconfitta durissima. Ovviamente, bisogna accantonare subito i catastrofismi. Anche perché è innegabile rimarcare che nei 29’ iniziali gli azzurri hanno letteralmente dominato. Tenendo in apprensione la Lazio in ben quattro circostanze. Una serpentina di Kvaratskhelia, stoppata a pochi metri dal gol. Zielinski che testa la reattività di Provedel su punizione, e la capocciata di Osimhen sul conseguente calcio d’angolo, uscita di pochissimo. La sassata del georgiano dalla distanza, stornata sopra la traversa dal clamoroso volo plastico dell’estremo difensore biancoceleste.

Insomma, almeno sul versante della presenza nella trequarti altrui, sarebbe pretestuoso ingigantire la sconfitta. Nondimeno, è innegabile che nella fase più delicata del match, i Campioni d’Italia siano progressivamente usciti dal confronto, pagando dazio mentalmente, prim’ancora che dal punto di vista squisitamente calcistico. Ma il piano gara – ergo, l’interpretazione delle due fasi – salta generalmente quando le gambe smettono di girare.

Già possibile, quindi, una chiave di lettura: gli uomini di Garcia fisicamente sono stati in grado di esprimersi con intensità solamente per una frazione di gioco. Tant’è vero che c’è una differenza lampante nella rapidità di gambe e pensiero rispetto alla squadra del secondo tempo. Apparsa lenta e ben poco compatta.

Ritrovare l’organizzazione

Al netto della vittoria laziale, preoccupa tifosi e addetti ai lavori la sgradevole sensazione che il Napoli rientrato in campo fosse lungo e privo di organizzazione. Al cospetto di un avversario, che invece, ha preso progressivamente le misure ai padroni di casa, mantenendo lucidità e fiducia.

Tuttavia, a rimettere pienamente in partita la squadra di Sarri ha contribuito l’atteggiamento degli azzurri. Talmente fragili tatticamente, da perdere con innaturale costanza le distanze tra i reparti. Sostanzialmente, dunque, se la Lazio è riuscita a trovare trame di gioco interessanti, sviluppando tracce efficaci soprattutto sull’asse Kamada–Felipe Anderson, grandi responsabilità vanno imputate proprio alla mancanza di compattezza partenopea.

Perché in zona palla il Comandante toscano era stato bravo a creare tantissima densità, tenendo le linee strette e corte, così da concedere pochissimi spazi tanto al possesso qualitativo, quanto alla verticalità.

In definitiva, se le distanze tra i reparti sono troppo lunghe, diventa poi impossibile il classico sviluppo in catena: lontanissimi, infatti, i terzini dagli esterni d’attacco. incapaci di tenere bassi Zaccagni e Felipe Anderson. Nonché arduo riconquistare le seconde palle, con una voragine tra i centrocampisti ed il tridente offensivo.

Serviva cambiare velocemente il gioco, costringere gli avversari a faticose corse all’indietro. Al contrario, hanno latitato paurosamente le rotazioni tra centrocampisti, ed il coinvolgimento di Olivera o Di Lorenzo in veste di “terzo uomo”. Preferite, al contrario, le palle lunghe, nel tentativo di cambiare fronte, con la giocata a incrociare di Rrahmani.

Soltanto in un’occasione il Napoli ha aperto la lattina, scardinando l’assetto difensivo della controparte, con un’azione davvero enciclopedica: Politano si apre in ampiezza, mette i piedi sulla linea, e invita in avanti la mediana biancoceleste. L’input per il Capitano, che nel frattempo attacca lo spazio interno alle spalle della pressione, tagliando fuori in un colpo solo Zaccagni, Luis Alberto e Hysaj.

Troppo poco per meritarsi i tre punti…

