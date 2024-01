Napoli: Se il mercato portasse ad un cambio modulo?

Il Napoli sembra aver messo la freccia nel mercato invernale, infatti pare che Adl nell’ immediato voglia addirittura regalare tre rinforzi al tecnico Walter Mazzarri, Terzino, difensore centrale e centrocampista. Lazaar Samadzic dovrebbe essere il primo a varcare le pendici del Vesuvio, la trattativa con l’Udinese dovrebbe essere alla fumata bianca, 25 milioni alla squadra di Pozzo e 2, 5 più bonus al calciatore per i prossimi 5 anni

Per quanto concerne il terzino si sta tentando di stringere i tempi con Pasquale Mazzocchi della Salernitana, il quale spinge per venire a giocare nel Napoli sua città d’origine. L’offerta alla squadra del Presidente Iervolino e di 2.5 più bonus con contratto di tre anni e mezzo al calciatore. Quest’ultima se non dovesse essere’ accettata dal club granata, il Napoli andrebbe a chiudere Davide Faraoni del Verona.

Il discorso difensore centrale, che va assolutamente fatto dal club, mira ad un profilo pronto all’uso con nomi che già conoscono il campionato italiano come Merih Demiral (26 anni a marzo) già ammirato con Juventus ed Atalanta, ed oggi nella ricca Arabia dove le cifre sono certamente inimmaginabili, ma chiedere non prevede costi! Mentre l’altro e Radu Draagusin, (22 a febbraio) oggi in forza al Genoa con costi lievitati e giunti a richieste che partono da 30 milioni non trattabili, anche se la pista Zanoli potrebbe essere d’ aiuto in questo, vista anche la voglia del Tottenham di averlo! Non tralasciando anche la pista Kivi or dell’Arsenal

In attesa anche di sapere cosa accadrà ancora in mezzo al campo, con forte girevoli che riguardano Demme, Gaetano e Zerbin, che potrebbero liberare un’altra casella a centrocampo e provare a riempirla con il sogno Koopmeiners, oppure in seconda battuta Sasa Lukic del Fulham in prestito, oltre che Hojbjerg, svedese in forza al Tottenham

Napoli, il mercato della rivoluzione?

La finestra di mercato invernale sembra voler rivoluzionare il Napoli Campione d’ Italia, dove classifica deficitaria ed ambiente sfiduciato dai risultati stanno convincendo la società ad investire nel nuovo, probabilmente per ridare stimoli e nuova linfa a coloro i quali finora sembrano aver staccato la spina.

Ma se poi alla fine la rivoluzione divenisse anche tattica? Vero che Mazzarri ha affermato dal suo avvento in panchina di aver studiato il Napoli di Spalletti e continua sulla via del 4-3-3, ma fino ad oggi non vi è stato scatto alla risposta, quindi si potrebbe immaginare che un ritorno al vecchio amore Mazzarino non sarebbe un’idea da scartare

Provando a rivestire da Mazzarri ciò che aveva creato Spalletti il cambio modulo riporterebbe il credo del Tecnico di San Vincenzo ma anche una riformulazione di formazione che vedrebbe come ipotesi questo undici di partenza :

Meret in porta, tre difensori centrali Brahmani centro destra, Kivior o Dragusin centrale, centro sinistra Mazzocchi o Natan, mediana composta da partendo da destra, Di Lorenzo / Politano, Anguissa, Lobatka/Koopmeiners, Mario Rui/Mazzocchi, Sulla trequarti Samardzic con Kvara a spazziare non più defilato a sinistra, vicino alla punta Victor Osimhen.

Ma il mercato e lungo ed irto di difficolta’, ma e chiaro che ci si aspetti un cambio di rotta, ma solo il tempo potrà dirci se il Napoli cambierà faccia …ma soprattutto la testa!

