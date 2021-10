Napoli scopre l’importanza di Mario Rui nel gioco di Spalletti

Mario Rui è la più lieta tra le novità portate dalla gestione Spalletti. Al netto dell’incomprensibile crisi di nervi con lo Spartak Mosca, che comunque complica non poco il passaggio alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League, il vincitore morale di questo scorcio di stagione è proprio il portoghese.

Una ventata di aria nuova, dunque, per il terzino. Che va avanti con la sua rivoluzione nel rendimento, infischiandosene della stampa. Con lui assai poco benevola. Nonchè dei mugugni dei tifosi, sempre pronti ad esplodere alla stregua di una polveriera ogni qual volta il laterale va sopra le righe.

Insomma, l’ambiente partenopeo gli imputa una certa superficialità. Specialmente quando tenta la giocata a effetto. Manco stesse nel cortile della scuola.

Eppure, nessuno psicodramma s’è palesato finora. Mario Rui spesso e volentieri tra i migliori in campo. Per distacco, se si esclude il gesto da psicopatico contro i russi.

Mario Rui “falso terzino”

Effettivamente, per avere al momento della costruzione un’uscita del pallone pulita, Spalletti ha dato piena fiducia a Mario Rui, usato pure da “falso terzino”.

Nel senso che, in fase di possesso basso, il tecnico toscano non ha alcuna intenzione di affidargli compiti troppo rigidi, limitandone i movimenti alla mera occupazione dello spazio in ampiezza.

Al portoghese, infatti, spesso viene chiesto di entrare dentro al campo, dando un ulteriore linea di passaggio al possessore, trasformandosi nel pezzo mancante di un reparto arretrato a cui diventa incredibilmente difficile sottrarre il pallone.

Facendo leva sulla grande sensibilità nei fondamentali dei due centrali di difesa e del portiere.

Con Ospina, nel frattempo diventato titolare, a causa dell’infortunio di Meret, dotato di grande sensibilità nei fondamentali.

E prepensionando, almeno momentaneamente Manolas. Cui si lascia preferire Rrahmani, maggiormente a suo agio all’atto della costruzione.

Il possesso come arma difensiva

Alla fine, anche alla luce di una precisa scelta societaria, tutt’altro che intenzionata a esporsi con un grosso investimento nel ruolo, tentare di valorizzare Mario Rui potrebbe essere stata davvero la strategia più sensata.

In quest’ottica, appare evidente l’orientamento tattico di Spalletti, fortemente intenzionato a coinvolgere i laterali difensivi nel produrre calcio.

Ovvero, rendere il possesso funzionale innanzitutto alla fase difensiva. Per cui la squadra partenopea modula l’intensità del giropalla, abbassando o alzando il ritmo, a seconda del piano-gara. Sovraccaricando di lavoro i terzini.

Quindi, la volontà del Napoli di gestire i vari momenti che scandiscono la partita passano necessariamente attraverso la privazione fisica dell’attrezzo alla controparte.

E soltanto in un secondo momento, dopo aver consolidato il possesso, gli azzurri manipolano l’avversario, con la chiara intenzione di arrivare dalla parte opposta.

Chiaramente, a garantire buona parte del merito in fase realizzativa, ci pensa l’eccellente capacità dei giocatori di non perdere il pallone sotto pressione.

