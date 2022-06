Napoli: sconti e scontri…

Caro Kalidou compagno di mille battaglie ci dispiace infinitamente ma neppure tu sarai esente dalla tempesta de Laurentis.

Eh si nemmeno il capitano in pectore, il gladiatore nero è esentato da quell’aria di “risanamento” che il presidente ha deciso di far soffiare su Castelvorturno. A quanto pare deve proprio esistere una volontà determinata di far battaglia. Un desiderio di lasciarsi tra avvocati e carte bollate quando invece sarebbe molto più opportuno adottare toni calmi e distesi. Troppo per Aurelio? Probabilmente il presidente ha deciso di cambiar l’arredamento di casa e lo sta facendo senza guardar in faccia a nessuno. Ne ha pieno diritto per carità, il Napoli è la sua azienda ma alcuni interpreti, dicasi Koulilbaly e Mertens, meriterebbero altro metro di discussione.

Kalidou non è uno passato di qui per caso. Non è un difensore, un calciatore e stop. È molto molto di più ed importa davvero poco la prestazione, la valutazione, i gol e le giocate che lo hanno reso uomo di mercato. Kalidou è di più. È uomo Napoletano dentro e fuori dal campo, impegnato silenziosamente nel sociale dei quartieri e con squadre di rifugiati che vivono nella periferia partenopea. Insomma Koulilaly merita altra considerazione.

Sebbene questo calcio non tenga in opportuna considerazione le Bandiere, Koulilbaly è una Bandiera. Per lui vale quel che diceva il professor Bellavista ( Luciano De Crescenzo) ” Napoli resta l’ultima Speranza che ha l’ Umanità per sopravvivere”.

Intanto nel marasma silenzioso delle offerte giunte, le indiscrezioni che si rincorrono, proprio Koulibaly, a mezzo stampa, in un intervento alla Gazzetta dello Sport, ha ribadito la sua intenzione a vestir ancora l’azzurro e se non ne esistesse la possibilità chiudere in serenità.

Insomma della serie lasciamoci da buoni amici.



Caro Kalidou, uomo d’amore e non di libertà, attendiamo di sapere se i sentimenti hanno ancora significato e se i popoli d’amore possono ancora vincere i popoli di libertà.

Caro professor Bellavista i conti ce li siamo fatti e per ora non tornano.

Auguri e Forza Napoli

Giovanni Chiaravalle

