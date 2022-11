Napoli sconfitta a testa alta. È soddisfatto Luciano Spalletti al termine della sfida contro il Liverpool, i due gol presi nel finale non macchiano quanto fatto vedere in campo, secondo il tecnico azzurro:

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione, per gran parte della partita tenevamo palla bene, creando delle occasioni. A risultato acquisito è calata un po’ l’attenzione, ho provato a fare dei cambi per dare più freschezza e lucidità, ma non è servito”

La sconfitta non toglie il primo posto nel girone, questo era l’obiettivo da raggiungere. Si è vista una squadra consapevole dei propri mezzi, anche su un campo così importante. Buone prove di Ostigard e Olivera, elementi da tenere in forte considerazione per le prossime gare.

Il ritmo sostenuto dagli inglesi, tipico da Premier, è da prendere da esempio, fino al novantasettesimo minuto hanno continuato a cercare la vittoria. Il tecnico del Napoli prende questo aspetto, come dato su cui riflettere:

“Nel momento in cui la partita era segnata, dovevamo andare a prenderci la vittoria. Loro sono più bravi in questo, fino all’ultimo tengono un ritmo molto alto. Resta comunque una grande prestazione”

Era il Liverpool a dover fare la partita, per fare i quattro gol senza subirne, per poter agguantare il primo posto. Nonostante questo il Napoli non è andato mai in affanno, penalizzato solo su due palle inattive.

Per avere un documento che certifichi la propria forza, secondo Mister Spalletti, bisogna venire su questi campi a prenderlo:

“Siamo un gruppo forte, lo abbiamo mostrato creando delle palle gol anche oggi. C’è tanta consapevolezza della nostra forza è mancato molto poco, per vincere la partita”

Pensando a Bergamo e alle prossime tre partite, cosa raccoglie da questi novanta minuti?

“Fisicamente abbiamo retto molto bene, nel non dargli possibilità sui calci d’angolo, dove loro costruiscono tante occasioni. Adesso c’è solo da recuperare un pochino di energie”

In effetti il centrocampo prettamente muscolare, con la presenza in contemporanea di Anguissa e Ndombele ha funzionato bene. Una carta da potersi giocare anche contro la squadra di Gasperini, che fa della fisicità un suo punto di forza. In un’altra trasferta, l’ultima prima della sosta, con un coefficiente di difficoltà ben elevato.

Tra l’altro l’Atalanta è anche la prima inseguitrice dei partenopei, una vittoria varrebbe doppio.

Consapevolezza della propria forza, questo è il documento, per dirla alla Spalletti, che il Napoli si porta a casa. Oltre ad un sorteggio per gli ottavi, ben più morbido, rispetto alle prospettive.

Su questo documento mancherebbe una marca da bollo, da andare a prendere a Bergamo, per poter essere protocollato.

