Napoli, Scelta Antalya(Turchia) per prepararsi alla ripartenza del dopo Mondiale

Il Napoli sta brillando in Italia e in Europa, la squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando di essere una compagine di altissimo livello. Il 12 novembre ci sarà l’ultima partita con l’Udinese prima della lunga pausa per dare spazio ai Mondiali in Qatar. La società partenopea dopo aver concesso un periodo di pausa ai propri calciatori ha già deciso che gli allenamenti riprenderanno in Turchia ad Antalya ad inizio dicembre per simulare una sorta di ritiro estivo.

Nella sosta ci sarà appunto questa tournée per mantenere la forma fisica in vista della ripresa del campionato ai primi di gennaio. Nel corso di questo ritiro ci sarà spazio anche per alcuni amichevoli con club internazionali.

Gli azzurri dovrebbero rimanere in Turchia per circa due settimane per poi fare rientro a Napoli e proseguire la preparazione a Castel Volturno. Il primo impegno del 2023 sarà la gara di campionato contro l’Inter il 4 gennaio.

