Napoli scatenato sul mercato! Si bussa alla porta del Brighton per il giovane Julio Enciso

Non solo Cajuste. Il Telegraph scrive, in esclusiva, che il Napoli vuole Julio Enciso del Brighton.

‌Enciso, appena 19 anni, è arrivato al Brighton solo la scorsa estate, ma ha già attirato l’attenzione di numerosi club europei dopo la sua impressionante prima stagione in Premier League, scrive il giornale inglese. Ha segnato quattro gol in 20 presenze in campionato l’anno scorso e ha vinto il premio Goal of the Season per il suo sensazionale gol dalla distanza contro il Manchester City a maggio. Questo:

‌Secondo il Telegraph “è improbabile che Enciso lasci il Brighton così presto dopo essere arrivato nel calcio inglese, ma il Napoli ha esplorato provvisoriamente la possibilità di fare una mossa“.

‌”Resta da vedere se l’interesse si trasformerà in un’offerta formale, soprattutto data la reputazione del Brighton di richiedere commissioni di trasferimento significative per vendere i suoi giovani talenti”.

VIDEO: Ecco Julio Enciso, lo manda De Zerbi!

