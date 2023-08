Napoli-Sassuolo: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli intende presentarsi nella maniera migliore ai suoi tifosi, con lo Scudetto sul petto, dando continuità all’esordio con vittoria di Frosinone. Dal canto suo, il Sassuolo, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta, vuole scacciare subito gli spettri di una partenza senza punti.

Qui Napoli

Buone notizie per Garcia: rispetto al debutto in Ciociaria, recupera Kvaratskhelia, destinato a riprendersi il suo posto sull’esterno sinistra, completando così il tridente offensivo con Osimhen e Politano. Quindi, l’ex di turno, Jack Raspadori, si accomoda in panchina. Come, del resto, i nuovi acquisiti, Natan e Cajuste.

Anche Anguissa torna tra i titolari, pronto a ricomporre la classica cerniera di centrocampo, assieme a Lobotka e Zielinski.

Tutto immutato in difesa: c’è ancora Juan Jesus. Mentre sussiste il ballottaggio sulla fascia mancina tra Olivera e Mario Rui.

Infine, buone notizie dall’infermeria: Gaetano è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Qui Sassuolo

Rispetto alla gara con l’Atalanta, Dionisi non dovrebbe stravolgere la squadra, facendo molti cambi: ritrova Tressoldi tra i disponibili, dopo l’assenza nella prima giornata per squalifica. Probabilmente farà coppia con Erlic, mentre Viti si accomoderà in panchina.

A centrocampo, confermati Maxime Lopez e Matheus Henrique. Da capire, invece, la situazione di Berardi, sospeso nel limbo dell’ultima settimana di mercato, tra ambizioni professionali (la Juve) e scelte di vita. L’attacco quindi dovrebbe essere lo stesso visto contro gli orobici. Tuttavia, occhio alla candidatura di Volpato, che si gioca una maglia con Defrel.

Probabile formazione

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

