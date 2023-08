Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

A chiudere la domenica di Serie A assieme alla Lazio, c’è il Napoli che ospiterà il Sassuolo. La formazione partenopea ha iniziato questa stagione con una vittoria ai danni del Frosinone e ha nel mirino il suo secondo Scudetto consecutivo. Il Sassuolo non è invece riuscito ad imporsi sull’Atalanta ed è uscito sconfitto per 2-0 ed ora cerca riscatto contro un avversario decisamente temibile.

Foto Twitter account Calciostyle-La Serie A Nel Pallone⚽️

La gara tra Napoli e Sassuolo sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Garcia riprende il lavoro di Spalletti e metterà in campo i suoi con il classico 4-3-3 e darà le chiavi dell’attacco a Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. Dionisi invece opterà per un più cauto 4-2-3-1 e sarà Pinamonti unica punta il terminale offensivo dei neroverdi. Di seguito il probabile 11 iniziale scelto dai due tecnici;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

