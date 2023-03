Napoli, sara’ Vesuvio tricolore! L’Italia intera sarà accontentata…

Al Vesuvio inneggiano le tifoserie avversarie del Napoli nei vari stadi italiani, ma se diventasse tricolore? E’ la folle e meravigliosa idea che sta prendendo piede negli ultimi giorni in una Napoli in fibrillante e gioiosa attesa del terzo trofeo storico, quasi leggendario, dopo trentatré anni di sogni e delusioni.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“C’era una volta la festa di Napoli che prendeva forma. C’erano, cioè ci sono le prime bandiere, i primi striscioni, i primi festoni e le prime opere: ai Quartieri Spagnoli hanno dipinto lo scudetto su una scalinata e nei rioni sono cominciate le collette popolari per acquistare le stoffe. Champagne e gazzose. Il Vesuvio, nel frattempo, ha perso il bianco della neve invernale e si gode il nuovo sole caldo. Ma sia chiaro: dicono che qualcuno stia provando a organizzare un’eruzione innocua con i tre colori della vittoria da regalare alla storia quand’è che sarà. Fuochi d’artificio bianchi, rossi e verdi da far brillare tutti insieme alle falde del vulcano in un solo fascio-scudetto. Missione delicata e complessa, chissà se realizzabile. Già. Ma se il ciuccio vola, significa che tutto è possibile“.

