Napoli-Sampdoria: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli e Sampdoria chiudono la stagione con due stati d’animo diametralmente opposti, in una gara che comunque non ha nulla da offrire a entrambe ai fini della classifica. Gli azzurri, con lo Scudetto in tasca già da qualche settimana, aspettano solamente di poter alzare il trofeo destinato ai Campioni d’Italia. C’è attesa, dunque, per la cerimonia, cui farà seguito lo spettacolo comico/musicale organizzato dalla società partenopea (diretta tv dalle ore 21.00 su Rai 2).

I blucerchiati, invece, dovranno cercare di superare la retrocessione in Serie B, sperando in un futuro più roseo, alla luce del cambio di proprietà, da Ferrero ad Andrea Radrizzani. Il nuovo patron lascia quindi il Leeds per salvare la Doria dal fallimento.

Qui Napoli

Luciano Spalletti, artefice della cavalcata azzurra e perciò eletto allenatore dell’anno dalla Lega di Serie A, deve fare a meno dello squalificato Kim, ma ritrova Elmas. Al netto della indisponibilità del lungodegente Lozano, il tecnico toscano recupera Mario Rui e sembra orientato ad affiancare Ostigard a Rrahmani. Da valutare lo slot di terzino sinistro. Preoccupa, infatti, la condizione di Olivera, uscito anzitempo per una botta rimediata nell’allenamento di giovedì. A questo punto, le scelte sono due: rischiare il mancino portoghese oppure dirottare Juan Jesus sulla fascia. Mentre tra i pali dovrebbe tornare Meret, così come Di Lorenzo a destra.

Decisioni (quasi…) scontate a centrocampo: con il terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Senza trascurare tuttavia la possibile chance offerta a Gaetano di sostituire il polacco.

In attaco, nessuno dubbio. Almeno per due maglie, assicurate a Osimhen e Kvaratskhelia. Poi classico ballottaggio a destra tra Elmas e Raspadori, con Jack che cerca spazio e appare leggermente favorito sul macedone.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Sampdoria

Uomini contati per Dejan Stankovic. Ergo, scelte obbligate per l’allenatore, che davanti a Ravaglia, favorito su Turk, ha il primo nodo da sciogliere. Nuytinck resta in dubbio e qualora non dovesse farcela, toccherebbe a Zanoli scivolare tra i centrali, insieme a Gunter e Amione. In tal caso, i “braccetti” saranno Leris e Augello. Diversa la composizione del pacchetto arretrato se il difensore olandese recuperasse in extremis. Zanoli occuperebbe la consueta posizione di laterale destro a tutta fascia, e Leris si accomoda in panchina.

A centrocampo, con Rincon potrebbe esserci Ilkhan. Completamente in alto mare la composizione dell’attacco: da valutare innanzitutto Quagliarella e Gabbiadini. L’idea è quella di rischiare almeno il primo, all’ultima gara in A, affiancandolo a De Luca, supportati alle spalle da Djuricic.

Probabile formazione

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Ilkhan, Augello; Djuricic; Quagliarella, De Luca. Allenatore: Stankovic.

