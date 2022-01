Napoli- Sampdoria: e’ siamo a 110!

Siamo alla gara numero 110 tra Napoli e Sampdoria, le due compagini si affrontano oggi, allo stadio Diego Armando Maradona, alle 16:30, d’avanti a 5000 persone, tan te quelle che potranno occuparne i sediolini, vista la nuova normativa emessa dal Consiglio di Lega ieri, in ottemperanza di richiesta fatta dal Governo per il momento epidemiologico certamente invasisvo in questo momento. Dicevamo che il Napoli viene dal pareggio conquistato nella gara di Torino, contro la Juventus, mentre la Samp viene da una sconfitta in casa contro il Cagliari del mai domo Mazzarri. I numeri parlano di 110 incontri disputati, di cui 54 al San Paolo (ora Maradona), suddivise in 26 vittorie azzurri, 19 pari, e 9 vittorie blucerchiate. Il Napoli esce sconfitto dalle gare contro la Samp nel 2018, 3 a 0 per i doriani al Ferrais. Va evidenziato pero’, il ruollino di marcia degli azzurri in casa contro i blucerchiati, si potrebbe definire un “percorso netto”, parliamo di 11 vittorie azzurre e 2 pareggi. L’ultima vittoria, in chiave storica della Samp al Maradona, risale al 1998, in panchina ligure vi era il compianto Boskov, terminata con il punteggio di 0 a 2! Ricordiamo anche che ultimsmente il Maradona non e stato un terreno favorevole per gli azzurri, infatti Atalanta, Empoli e Spezia hanno fatto bottino pieno, quindi i tifosi partenopei sperano in una deviazione di rotta degli uomi di Spalletti, proprio oggi contro la Samp di D’Aversa

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati