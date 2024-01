Napoli-Samardzic: Adl, ci risiamo!

Napoli-Samardzic una trattativa che ormai sembrava chiusa, risulta invece aver avuto avuto una frenata. Il motivo? I soliti ed inossidabili Diritti d’ immagine tanto cari al Presidente del Napoli.

Errare è umano, ma perseverare e diabolico, dice la massima di vita, non basta cospargersi il capo di cenere, per poi ricadere sempre nello stesso errore, ed e questo al momento, che frena Samardzic al vestire l’azzurro

Basti pensare che anche l’Udinese sembra aver accettato la cifra offerta dal Patron del Napoli, circa 25 milioni, mentre il manager del calciatore, che poi trattasi del padre, Mladen Samardzic, sta trattando l’ingaggio del proprio assistito con il club, Offerta di 2,5 milioni più bonus mentre la richiesta e di 3 milioni.

Dunque il problema e il nodo diritti, ricordiamo che in passato in molti non hanno preso la via di Napoli proprio per questo motivo, che adesso si ripresenta e potrebbe far saltare tutto.

La domanda che ci si pone e la seguente, che senso ha ammettere una responsabilità se poi non si cambia la modalità di gestione? Sarebbe bello poter porre tale incognita al diretto interessato, proprio ora che si dovrebbe fare in fretta per l’approssimarsi di sfide importanti, avendo anche calciatori contati in ruoli chiave!

Ma come si dice, contenti voi, contenti tutti! Si spera che entro venerdì questa situazione possa risolversi positivamente, augurandosi anche che non ci siano colpi di coda tipo Inter per intenderci

Una noce in un sacco non fa rumore, e non basta certo Mazzocchi a riempirlo, ci vorrebbe celerità e convinzione, oltre che la competenza, domenica c’è il Toro, poi Salernitana e Supercoppa…Senza Anguissa ed Osimhen, impegnati in Coppa D’Africa., e con calciatori infortunati, affaticati e distratti da altri lidi!

Insomma, il primo Botto è partito, ma non basta certo a ridare al Napoli la spinta e ricaricare le batterie, bisogna ritrovare certezze! Che ancora una volta tardano ad arrivare perché qualcuno si sì e sognato o creduto alla parabola del Buon Samaritano! …A te la Linea Adl!

