Fino all’ultimo istante di mercato il Napoli ha cercato di cambiare in meglio il suo organico. L’idea era quella di tentare in extremis un ultimo colpo a sorpresa, completando il centrocampo con un vice-Lobotka. Considerando che Diego Demme era finito ai margini delle rotazioni, ormai fuori dal progetto tecnico portato avanti da Garcia.

In questo senso, la società partenopea, forte dei buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso, aveva orientato la sua scelta su Sofyan Amrabat. Proponendo un prestito con obbligo di riscatto. La classica formula contrattuale che garantisce la sostenibilità dell’operazione per entrambi i club. Gli azzurri, tuttavia, non avevano fatto i conti con la feroce determinazione del giocatore, intenzionato a misurarsi con la Premier League.

La Fiorentina, dunque, ha preso atto della volontà del marocchino, trovando l’intesa con i Red Devils, sulla base di 10 milioni di euro per il prestito per il 2023-24, con diritto di riscatto già fissato a 20 milioni. Insomma, una cifra complessiva di 30 milioni, dalla quale la Viola non si era mai discostata per addivenire alla cessione. A questa somma, inoltre, si potrebbero eventualmente aggiungere altri 5 milioni di bonus vari e assortiti.

Niente Torreira, resta Demme

A quel punto, l’unica cosa che potesse fare il Napoli era cercare disperatamente un’alternativa plausibile. A Castelvolturno avrebbero virato volentieri su Lucas Torreira. L’uruguaiano conosce molto bene la Serie A. Ma senza l’uscita di Demme, l’operazione col Galatasaray non è stata nemmeno imbastita.

A proposito dell’ex Lipsia: magari poteva essere spendibile proprio per coprire l’uscita di Amrabat dalla rosa dei gigliati. Che invece hanno preso in prestito Maxime Lopez dal Sassuolo.

Alla fine, in questo tourbillon di centrocampisti, solo il Napoli è rimasto col cerino in mano.

