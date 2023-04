Napoli-Salernitana, un rinvio che si trasforma in “trottolina”…che puo’ diventare pericolosa!

C’è grande attesa per conoscere data e orario di Napoli-Salernitana, al momento non è ancora noto se si giocherà sabato oppure domenica. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport in Lega ci sono malumori, perché le conseguenze sul palinsesto si farebbero sentire: i diritti sulla partita di San Siro sono anche di Sky oltre che Dazn e probabilmente per contenere i risvolti del posticipo si opterebbe per giocare alle 15 al Maradona.

E ancora: anche Udinese-Napoli sarebbe spostata da martedì – unico evento – a mercoledì, giornata con nove partite concentrate tra le 18 e le 21. O addirittura a giovedì: mercoledì, infatti, ci sarebbe anche il rischio di un pericoloso incrocio di tifosi in trasferta: quelli della Roma diretti a Monza e quelli del Napoli a Udine. Una brutta storia già vista. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la decisione ufficiale, c’è grande attesa.

E quello stesso giorno, il 3 maggio, è in programma Monza-Roma. Significa che ultrà napoletani e romanisti percorrerebbero in parallelo l’autostrada del Sole verso nord, e non si possono certo dimenticare i gravi scontri fra le due fazioni all’area di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo.

