Napoli-Salernitana: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Derby è stato in bilico fino alla fine. Soltanto nel tardo pomeriggio di ieri infatti sono arrivati gli esiti dei tamponi di controllo cui si erano sottoposti i granata. Nella squadra di Colantuono i positivi sono diminuiti, altri giocatori invece si sono negativizzati, facendo scendere a sei i calciatori colpiti da Covid.

Sciolta finalmente la gloria, poichè da protocollo un club può chiedere il rinvio di una partita con nove positivi, Napoli-Salernitana si gioca regolarmente.

Qui Napoli

Buone notizie per Spalletti, recupera Insigne e Ospina, pronti a riprendersi una maglia da titolare.

Con il colombiano tra i pali, quindi, la consueta difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana conferma per il tandem Fabiàn Ruiz–Lobotka. Là davanti, Lozano a destra, Zielinski in mezzo e Insigne a sinistra.

Osimhen merita un discorso a parte. Vuole recuperare velocemente la condizione migliore, tornare a ricoprire un ruolo da protagonista. Ha già dato confortanti segnali di ripresa nello scampolo di partita giocato a Bologna. Oggi, con le dovute cautele, potrebbe anche partite dal primo minuto. In effetti, al momento sembra davvero in vantaggio in un ipotetico ballottaggio con Mertens.

Nel frattempo, l’ortopedica che ha curato artigianalmente la realizzazione della protezione facciale del centravanti azzurro sta lavorando a degli aggiustamenti su suggerimento dello stesso atleta. L’obiettivo è quello di realizzarne una, pronta alla ripresa del campionato il 6 febbraio, ancora più sottile e performante. Tale da consentire a Osimhen di sopportarla meglio, calcolando che la dovrà portare ancora per due mesi.

Una curiosità statistica: Insigne sarà una gara sentitissima. Qualora segnasse, aggancerebbe Diego Maradona a quota 115 reti con la maglia del Napoli.

Qui Salernitana

Colantuno vive una situazione di emergenza totale, con la rosa ridotta al lumicino ed i calciatori contati, tra l’altro senza molti minuti nelle gambe a causa dei pochi allenamenti sostenuti. Nonchè con tanti Primavera aggregati.

Dunque scelte obbligate o quasi. In porta dovrebbe andare Belec. Rientra Gyomber dalla squalifica, affiancherà Veseli e Bogdan nel formare il trio difensivo. A centrocampo spazio a Schiavone, Di Tacchio e Obi. Coadiuvati sugli esterni da Kechrida e Ruggeri. Mentre il giovane Vergani potrebbe essere preferito a Simy nel fare da partner in attacco a Bonazzoli.

Le Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Bonazzoli, Vergani. Allenatore: Colantuono.

