Napoli-Salernitana: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Mentre tra le vie della città si respira un’atmosfera sempre più gioiosa, con addobbi vari e assortiti preparati per rendere omaggio al Napoli, vicinissimo ormai alla conquista dello scudetto, la squadra si gode la quiete (solo…) apparente, in attesa di scendere in campo contro la Salernitana.

Gli azzurri giocheranno conoscendo già il risultato di Inter–Lazio, programmata alle 12.30. Così, qualora i biancocelesti non dovessero vincere il lunch match, agli uomini di Spalletti “basterebbe” fare bottino pieno nel derby per avere il conforto della matematica. E festeggiare in campo il titolo di Campioni d’Italia.

Nessuno quindi, dal Vomero ai Quartieri Spagnoli, passando per il lungomare, le vie del centro storico o Piazza del Plebiscito, immagina un epilogo diverso. Nondimeno, bisogna prima fare i conti con i granata; ovviamente, con la fattiva collaborazione dei nerazzurri. Conguntura tutt’altro che scontata, considerando che Paulo Sousa, dopo la sconfitta subita all’esordio sulla panchina della Salernitana, con la Lazio, non ha più perso. Il suo invidiabile ruolino di marcia racconta di 6 pareggi e 2 vittorie, che hanno allontanato, pur se non ancora definitivamente, la zona retrocessione.

Qui Napoli

Nel Napoli ancora fermo ai box Mario Rui. Il portoghese continua lentamente il suo percorso fisioterapico, che dovrebbe riportarlo in campo non prima della metà del mese prossimo. Anche Politano non rientra nella lista dei convocati. Fino all’ultimo, lo staff sanitario ha provato a metterlo in sesto per il derby, ma il lavoro in piscina, alternato agli allenamenti individuale in campo, hanno comunque sconsigliato di affrettarne il recupero.

Pienamente recuperato, invece, Simeone. El Cholito torna quindi disponibile. E si accomoda in panchina, pronto a subentrare in corso d’opera. Al netto di infortunati e lungodegenti, dunque, Spalletti dovrebbe schierare tutti i titolari. Ritrovano una maglia da titolare Rrahmani e Zielinski, dopo l’iniziale panchina con la Juve.

Insomma, nel 4-3-3 di partenza: Meret in porta e linea difensiva composta da Rrahmani e Kim centrali, con Di Lorenzo e Olivera sui lati. L’impressione che il centrocampo sarà quello tradizionale non è affatto campata in aria. Scontate allora le mezzali, Zielinski e Anguissa, con Lobotka a muoversi da metodista.

L’unico dubbio che anguistia l’Uomo di Certaldo rimane là davanti: confermati due terzi del tridente; cioè Kvaratskhelia e Osimhen. Ballottaggio invece tra Lozano ed Elmas, che potrebbe scalzare El Chucky e occupare lo slot di destra in attacco.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Salernitana

Sembra che Paulo Sousa voglia apportare qualche modifica all’11 che ha battuto il Sassuolo. Le scelte del tecnico portoghese dipendono soprattutto dalla posizione in campo che occuperà Kastanos. Se venisse utilizzato da classico trequartista, si muoverebbe sulla stessa linea di Candreva, supportando il vertice alto dell’attacco, Dia, all’interno di un sistema di gioco maggiormente coperto come il 3-4-2-1. In tal caso, Botheim verrebbe sacrificato sull’altare degli equilibri tattici, scivolando tra le riserve. Ancora panchina pure per Piatek.

A quel punto, verrebbe offerta una chance a Mazzocchi come laterale destro a tutta fascia. A completare il quartetto in mediana, Coulibaly e Vilhena, con Bradaric cursore di sinistra. Occhio, però, che Vilhena è diffidato. Se Sousa gli concede un turno di riposo, le alternative sono le geometrie di Bohinen oppure il dinamismo di Nicolussi Caviglia.

In difesa, pienamente recuperati Gyomber e Pirola, per la terza maglia la scelta ricadrà su uno tra Lovato, Troost-Ekong e Daniliuc: quest’ultimo, notevolmente favorito sulla concorrenza.

Meno probabile l’idea che la Salernitana giochi con con due punte, con Bonazzoli a comporre il tandem offensivo assieme a Dia.

Probabile formazione

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Sousa.

