Napoli-Salernitana si giochera’ Domenica! Resta solo da decidere l’orario della gara

La decisione sarà comunicata ufficialmente al termine di una riunione che si svolgerà nella prefettura di Napoli alle 17. Molto probabile che si decida per lo slittamento da sabato alle 15 a domenica alla stessa ora, dopo la fine della sfida tra Inter e Lazio in programma alle 12.30

La partita tra Napoli e Salernitana in programma sabato 29 alle 15 probabilmente sarà rinviata a domenica alle 15 per motivi di ordine pubblico. La decisione è attesa tra le 17.30 e le 18 al termine di una riunione nella prefettura del capoluogo partenopeo. Sarà il Viminale — terminata la riunione del Casms — a dare la comunicazione al Prefetto Palomba su giorno e orario della partita. La richiesta del rinvio è giunta da Napoli da parte delle forze dell’ordine, del prefetto e non ultimo su sollecitazione del presidente del club Aurelio De Laurentiis.

