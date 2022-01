Napoli-Salernitana si gioca: nessun altro contagio tra i granata

Settimana calda in Campania tra mille dubbi sul derby Napoli–Salernitana, visto che fino a venerdì mattina i calciatori positivi al Coronavirus erano ben 9 in casa granata, quindi oltre il 35% stabilito dal nuovo protocollo che consente la richiesta di rinvio della partita, da parte della società colpita.

Stessa situazione delicata per le gare Inter-Venezia e Lazio-Atalanta, ma alla fine si giocheranno entrambe, ovviamente con molte defezioni nelle formazioni di Gasperini e Zanetti.

All’ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al Covid-19. Anzi, due calciatori della Salernitana, peraltro, si sarebbero negativizzati, quindi gli indisponibili scendono ad otto, numero sufficiente per poter giocare.

Al momento dunque, il derby è salvo. Poichè sarebbero in tutto sei i positivi nel gruppo della squadra granata: da protocollo della Serie A, un club può chiedere il rinvio di una partita con nove positivi.

Le difficoltà di Colantuono

Nonostante le tante assenze Colantuono si ritrova nella stessa condizione in cui era la scorsa settimana, quando preparò la sfida con la Lazio con circa 11-12 giocatori della prima squadra più alcuni Primavera aggregati che poi sono anche scesi in campo. Oltre agli assenti per Coronavirus, il mister granata dovrà fare a meno anche di alcuni calciatori per squalifica e infortunio oltre a Lassana Coulibaly, ancora impegnato con la propria nazionale.

Rischia di saltare la sfida di Napoli l’attaccante nigeriano Nwankwo Simy che ha rimediato una botta ed è in dubbio, una decisione verrà presa solo all’ultimo, almeno per portarlo in panchina, recuperato invece Ribery, eventualmente pronto per scendere in campo.

Nel frattempo il nuovo direttore sportivo Sabatini lavora alacremente per rinforzare la rosa, già tre acquisti sono stati messi a segno, ma indisponibili per la sfida del Maradona. Stando alla situazione attuale la Salernitana scenderà in campo con Belec tra i pali, Veseli, Bogdan e Delli Carri in difesa, centrocampo a cinque con Ruggeri, Obi, Di Tacchio, Schiavone e Kechrida, in avanti Bonazzoli e il Primavera Vergani.

La serenità di Spalletti

Settimana tipo invece a Castel Volturno, dove la squadra ha lavorato tutta la settimana senza intoppi, con i recuperi di Insigne e Ospina, aggregabili al gruppo squadra. In fase di rientro anche Ounas, vista l’uscita dell’Algeria dalla Coppa d’Africa, da capire però le sue condizioni dopo aver contratto il Covid, giungono notizie di complicazioni, da verificare.

Imbarazzo della scelta, dunque, per Spalletti che dovrà fare a meno solo di Koulibaly e Anguissa, che hanno rispettivamente passato il turno con Senegal e Camerun. La sensazione è che Meret sia confermato tra i pali, nessun cambio in difesa, con l’unico ballottaggio tra Ghoulam e Mario Rui.

A centrocampo i tre di Bologna, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinsky; in attacco le sorprese più importanti, con Osimhen scalpitante. Probabilmente il nigeriano partirà dall’inizio con Lozano ed Elmas ai suoi fianchi, difficile vedere un Insigne tra l’undici titolare.

Il Napoli in ogni caso vuole arrivare alla sosta nel modo migliore, per poi ripartire finalmente ad armi pari, con le altre pretendenti, l’inverno si trasforma sempre in primavera.

