Napoli – Salernitana sara’ giocata! Nessun nuovo positivo ai tamponi tra i granata

Arrivano buone notiize dai tamponi riguardante il derby, tanto atteso tra Napoli e Salernitana che si svolgera’ al Diego Armando Maradona, alle ore 15 domani. All’ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al Covid-19. Due calciatori della Salernitana, peraltro, si sarebbero negativizzati ma il tecnico Stefano Colantuono non li convocherà per il derby campano. Al momento, sono 6 i positivi al Covid, tra le fila dei granata e secondo il protocollo, il rinvio della gara puo’ avvenire solo con 9 positivi in squadra

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati