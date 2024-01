Napoli-Salernitana: Rischio contestazione Adl. E’ perchè ?

Napoli-Salernitana, partita da dentro fuori per entrambe i contendenti. Un derby che si prevede combattuto, e si spera nei limiti del regolamento, chiediamo lumi al sig. Marinelli, dove l’aria che tira in casa azzurra ha stufato probabilmente, i pazienti ed ammirevoli tifosi azzurri

Dopo la gara inguardabile disputata domenica allo stadio di Torino, e persa in modo oltraggioso dai calciatori azzurri, era scattata le contestazione dei tanti presenti a fine gara, dove si chiedeva a gran voce una reazione d’orgoglio e dignità, e che meritassero di più!

Va segnalato che ancora una volta, il derby di Roma di Coppa Italia insegna, che i tifosi partenopei mostrano educazione e signorilità, anche se le parole che volano non sono bruscolini, e certamente non devastano ne accoltellano nessuno! Quindi Chapeau per la civiltà e rispetto mostrato, ciò che non si può dire di squadra e società!

Repubblica parla di rischio contestazione ad Adl!…

Ritornando al derby di oggi tra Napoli e Salernitana, il quotidiano Repubblica, nell’ edizione odierna, tema ci possa essere una probabile contestazione al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ma l’interrogativo e: Perché’ dovrebbe accadere ciò? Se in 20 siamo tutti d’accordo che abbia fatto bene, siamo stati sempre presenti nell’ Europa che conta, negli ultimi anni, con Sarri prima e Spalletti poi siamo stati la squadra più invidiata del pianeta sul piano del gioco, abbiamo incamerato Coppe Nazionali ed un o scudetto, bilanci che anche lo Stato Italiano ci invidia, e chissà che Chiavelli non diventi Ministro dell’Economia, ed oggi lo vogliamo contestare? Nooooooo!

Mostriamo troppa ingratitudine per chi ci ha portato sulla vetta del campionato, con due manager sconosciuti come Giuntoli (arrivo’ dal Carpi) ora alla Juventus, e Spalletti, opra alla Nazionale, ci siamo goduti un’annata stellare! Poi lasciamo stare che arrivi a Napoli un allenatore francese(Garcia) che non conosce alcunché’ del recente passato, e che si faccia una campagna acquisti in saldi, e che in sei mesi si disintegri uno scudetto, sono bazzecole, se poi ci aggiungiamo che nella finestra di mercato, con l’ approssimarsi di Salernitana e Supercoppa, non è ancora pervenuto nessun rinforzo per Mazzarri, a proposito lui al posto del navigato francese poi silurato, sono quisquiglie, e se ci mettiamo il ritiro, cartemonete punitivo, visti gli scarsi risultati e l’impossibilita dei suoi collaboratori in società di operare visto che devo farlo solo lui…sono pinzillacchere!

Dunque Bazzecole, quisquilie, pinzillacchere, per dirla alla Totò, ma la verità’ e che, la contestazione se deve essere fatta, si spera che il Napoli faccia il Napoli, sia’ solo di carattere civile, perché’ la cosa basilare e non dare adito a chi vuole affossare Napoli! Poi ci vuole un bagno di umiltà generale, da parte di tutti, società, squadra, tifosi, e noi addetti ai lavori! Si, perché’ se lo scorso anno, già a Castel Di Sangro, per l’andata via di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz, ci furono fiumi di polemiche, quest’ anno sia a Castel di Sangro che a Capodimonte, senza dimenticare il casting e la campagna acquisti post scudetto, tutti erano convinti della forza del Napoli, solo a dire Kim non è stato sostituito e Meluso chi fosse!

Ciò che è mancato però, e capire perché, ’con i tanti soldi incassati, si parlasse di contratti a ribasso, e con relativi malumori, con uno scudetto cucito sul petto! Sbagliato fin da subito! E non basta cospargessi di cenere la testa a fine 2023, per poi cominciare il 2024 nella stessa modalità gestionale, per far si che tutto si plachi, cioe’ le polemiche verso il patron!

Napoli, Non contestare! Tifate Azzurro e…Tommaso Starace!

La possibile contestazione e figlia di uno scudetto mal gestito, dove il ripetersi e difficile, ma e ancora più difficile accettare che sia stati errori dettati dalle troppe convinzione del patron, invece di cercare un manager forte per costruire una società degna di tal nome, ha voluto dimostrare dove porta l’ego…cioè alla distruzione di un giocattolo perfetto creato da Spalletti e Giuntoli!

Ecco la fuga di Giuntoli e Spalletti, ecco il caos tra Osi e Kvara e procuratori che si sentono padroni, ecco i risultati della squadra con una squadra allo sbando, ecco ciò che resta di uno scudetto che non ha avuto neanche il tempo di mangiare una sfogliatella, ecco ciò che resta di un sogno atteso 33 anni!

La cosa che mi auguiro e che non ci siano contestazioni, ma solo applausi! Per il bene comune di ogni napoletano che ama questi colori, La Maglia! Ed anche se molti quest’ anno la deturpano, non cascate nel tranello, tifate Napoli per 95 minuti incessantemente, poi se vorrete fischiare ne avrete tutto il diritto! Ma limitatevi a questo, come dice il patron: i calciatori passano? Vero! Ma anche i presidenti, speriamo solo che presto questa maglia abbia un numero uno come Tommaso Starace, lui si che il vero capitano del Napoli rappresentante reale del rispetto eterno di questi colori!

