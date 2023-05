Napoli-Salernitana, quando il destino non…

Era stato tutto facile, troppo facile, sinora, per una città come Napoli essenzialmente tragicomica, abituata ad ottenere ciò che merita passando dalle più svariate tribolazioni. Lo scudetto è cosa azzurra da febbraio o giù di lì, lo era, lo è, tutto cambia, nulla cambia. Balla la data a braccetto con la matematica, ma più che un party, la sfida con la Salernitana ha reso il taglio del nastro tricolore un parto.

Da un po’ avevamo detto 30 aprile, o 29 per quanto ci raccontava il calendario. Ma ci siamo illusi, o semplicemente sbagliato, o ancora forse il tentativo di forzare il destino non è piaciuto al Dio del calcio, al fato che governa la sfera. Gli organi istituzionali hanno imposto un giorno, l’ultima domenica d’aprile. Hanno apparecchiato la tavola e preteso che fosse servito lo scudetto. La storia non si sottomette, la storia sottomette, ha ingannato fingendo di assecondare. L’antipasto, la vittoria dell’Inter in rimonta sulla Lazio, è stato delizioso, così come sembrava essere il pranzo, un uruguaiano colpo di testa alla Olivera. Poi è arrivato l’amaro, l’ammazza-superbia, un cicchetto di Dia, indigesto.

È stata una beffa, una giornata ingiusta, per i tifosi in estasi, per una città insonne, per il gruppo, per il tecnico. È stato uno scippo. Certo, tutto è solo rimandato, di qualche giorno, o al massimo di una settimana, ma brucia lo stesso. Gli azzurri hanno ora 18 lunghezze di vantaggio sulla Lazio, a sei giornate dalla fine, la Juve vincendo stasera potrebbe portarsi a -17. Dunque si trionferà ad Udine in caso di vittoria, o di pareggio se i bianconeri e i biancocelesti dovessero avere il braccino. Sarà giovedì o domenica, ma lasciamo fare al caso, impariamo la sua lezione.

La partita è stata quella che è stata, l’ha fatta il Napoli. L’ha fatta di inerzia, di voglia. L’ha fatta con quella che resta e con pazienza. Ha gestito, ha spinto, ha trovato il vantaggio. Poi la tensione è inevitabilmente calata, gli ultimi metri sono sempre i più difficili. La Salernitana l’ha capito, ha sfruttato il momento, e si è rimessa in carreggiata, come giusto che sia. Non ha mollato, ha trovato un pari d’oro, e bello, perché Dia ha fatto un gran gol.

Il fischio finale è suonato come una sconfitta, come se tutto fosse svanito, come ci si risvegliasse di nuovo a Firenze, in quello stupido albergo. La delusione è stata così tanta, ma la realtà è diversa. È solo l’attesa che si è fatta più pesa. Dicono che l’attesa del piacere è piacere essa stessa. Dicono cavolate, qui l’attesa logora, ma finirà. E che non sia terminata il 30 aprile chissenè. Hammarskjöld, ex segretario delle Sezioni Unite, disse “Non ci è dato di scegliere la cornice del nostro destino, è nostro ciò che ci mettiamo dentro”. Napoli festeggi per quanto sta mettendo, alla cornice ci penserà la sorte.

