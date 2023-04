Napoli-Salernitana: Quando accade con le “Zebre”, anche i Cavallucci Marini zittiscono come gli Struzzi!

Napoli-Salernitana corre veloce verso lo spostamento, nel frattempo c’è chi da sopra cerca di creare polemica ad ogni costo anche sull’eventuale rinvio di 24 della sfida che potrebbe valere il terzo storico scudetto per la squadra di Luciano Spalletti. Il motivo è prettamente di ordine pubblico, perché la macchina di sicurezza non vuole correre rischi e concentrare le forze dell’ordine in un solo giorno per la festa che potrebbe durare per tutta la notte e il giorno, considerato che lunedì è il primo di maggio.

Ma siamo nell’epoca delle polemiche e non si perde mai occasione per innescarne di nuove, ma a qualche tifoso della Juventus che su Twitter ha criticato anche su questo il Napoli, andrebbe ricordato che nel 2019, la Juventus, fece richiesta di posticipare la partita con l’Atalanta per consentire alla società di organizzare uno spettacolo pirotecnico per la vittoria del titolo.

Anche all’epoca ci furono delle polemiche con il Milan, ma alla fine venne concesso il posticipo e nessuno ha battuto più ciglio.

