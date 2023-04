Napoli-Salernitana, Paulo Sousa: “Siamo felicissimi per il risultato e per l’umiltà messa in campo”

sousa

La Salernitana ha strappato un importante pareggio contro il Napoli rovinando così la festa scudetto degli azzurri. La rete di Dia infatti ha tolto il sorriso ai tifosi partenopei che pregustavano già la vittoria del tricolore in questa settimana. I granata hanno approfittato del passo falso del Verona contro la Cremonese (gli scaligeri hanno pareggiato 1-1) rimandando con 7 punti di vantaggio sulla terzultima posizione. Il prossimo turno della Salernitana sarà contro la Fiorentina il 3 maggio alle ore 18.00.

Paulo Sousa ha analizzato la partita pareggiata dalla Salernitana contro il Napoli, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A: “Avevamo preparato la partita rimanendo bassi e lasciando l’iniziativa ai nostri avversari. L’interpretazione è stata corretta, riuscendo anche a creare qualche difficoltà a una squadra fortissima come il Napoli. Dopo il gol subito siamo riusciti ad aggredirli e questo ci ha consentito di agguantare il pareggio. Siamo felicissimi per il risultato e per l’umiltà messa in campo in una settimana difficilissima. Non posso che essere orgoglioso per quello che stanno facendo questi ragazzi. La squadra crede di più in sé stessa, ha più certezze su quello che dobbiamo fare. Siamo più vicini alla salvezza, ma c’è ancora strada da percorrere. Dobbiamo restare umili e avere sempre ambizione di vincere partite difficili come questa contro la squadra che merita il primo posto. Stiamo dando gioia ed emozione alla nostra gente e questo ci rende orgogliosi”.

