Napoli Salernitana nessuna decisione.

Si è da poco concluso l’incontro presso l’Osservatorio, che fa capo al Ministero dell’Interno, per decidere in merito al posticipo, della gara tra Napoli e Salernitana. Nessuna decisione ufficiale è stata presa, le ipotesi sul tavolo sono diverse: spostare la partita tra Napoli e Salernitana alla Domenica, o in contemporanea alle 12,30 con Inter-Lazio o alle 15. Resta in piedi anche l’ipotesi che resti tutto invariato. C’è da considerare anche la sponda granata. Gli Ultras della Salernitana si sono detti contrari allo spostamento, attaccando i vertici del calcio italiano. In un comunicato dei tifosi granata, si legge: il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte….è giusto che il Napoli festeggi il suo traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto.

Poi ci sono i diritti televisivi, difficili da aggirare, anche perché oltre a spostare le gare del week end, bisognerebbe spostare anche quelle del turno infrasettimanale, dove il Napoli è impegnato a Udine di martedì.

Le uniche ragioni per accogliere la richiesta di spostare la partita, sono quelle legate ai motivi di ordine pubblico. La Prefettura di Napoli troverebbe più conveniente, concentrare le forze in un’ unica giornata piuttosto che in due.

Tutto rimandato probabilmente a domani, quando, sarà il CASMS ad esprimersi in merito, con una riunione appunto fissata per giovedì mattina. L’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, dovrà decidere per l’appunto se sussistano i criteri di ordine pubblico o meno, sia nel caso di spostamento del match o meno.

Trattandosi di solo 48 ore di anticipo rispetto all’orario previsto, di Sabato alle 15, c’è la forte possibilità, che resti tutto invariato.

