Napoli Salernitana: le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro la Salernitana:
GOLLINI PIERLUIGI 95
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
JUAN JESUS 5
MARIO RUI 6
CAJUSTE JENS 24
LOBOTKA STANISLAV 68
GAETANO GIANLUCA 70
POLITANO MATTEO 21
SIMEONE GIOVANNI 18
KVARATSKHELIA KHVICHA 77
Ecco invece l’11 scelto da Filippo Inzaghi
OCHOA GUILLERMO 13
GYOMBER NORBERT 23
FAZIO FEDERICO (k) 17
LOVATO MATTEO 66
SAMBIA JUNIOR 6
CANDREVA ANTONIO 87
ŁĘGOWSKI MATEUSZ 99
MARTEGANI AGUSTÍN 7
BRADARIĆ DOMAGOJ 3
TCHAOUNA LOUM 33
SIMY 9