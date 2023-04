Napoli-Salernitana: Il Questore dà il via libera al settore ospiti ai tifosi granata

In vista dell’impegno tra Napoli e Salernitana, che potrebbe valere lo scudetto ai partenopei, arriva una nuova variazione. Dopo l’indecisione su data e orario, il derby campano assume anche le tinte granata, grazie all’intervento della Questura che nella giornata di oggi ha scelto di aprire il settore dedicato agli ospiti.

Nel derby campano, dunque, oltre allo spettacolo in campo non mancherà quello sugli spalti. Nonostante inizialmente era stato vietato l’accesso al settore ospiti ai sostenitori della squadra di Paulo Sosa, oggi 27 aprile sono cambiate le carte in tavola. Grazie ad un secco no da parte della Questura, infatti, è tornato agibile la parte di stadio occupabile dalla tifoseria avversaria. Com’è possibile leggere su Ticketone, il settore ospiti del Maradona sarà destinato proprio ai tifosi della Salernitana. Sul sito è scritto che è possibile solo in caso di fidelity e se residenti fuori Salerno.

