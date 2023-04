Napoli-Salernitana: Il Casms valuta ogni dettaglio. Alle 13 riunione in Prefettura…

“Casms, in arrivo le notizie ufficiali sull’eventuale slittamento di Napoli-Salernitana“. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente del club partenopeo, annuncia nuove indiscrezioni dell’ultim’ora in merito al derby campano. La possibilità di spostare data ed orario della partita di sabato a domenica, così da consentire la contemporaneità con Inter-Lazio, match che di fatto assegnerebbe lo scudetto agli azzurri in caso di sconfitta dei capitolini, è al vaglio degli organi vigenti, che sono chiamati a deliberare – si spera – in giornata sul da farsi.

Dal Casms, intanto, giungono dichiarazioni per fare il punto della situazione, quando siamo ormai arrivati alla mattina del 27 aprile: “Ancora nessuna decisione su Napoli-Salernitana. Stiamo valutando ogni minimo dettaglio” è quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, il che fa temere un ulteriore slittamento dell’ordinanza relativa alla gara in programma al ‘Maradona’.

I tifosi – come anche il presidente Aurelio De Laurentiis – sono in trepidante attesa. L’idea di poter finalmente festeggiare il tanto agognato titolo tiene in fibrillazione l’intera piazza, che aspetta di sapere solo quando dar libero sfogo alla sua gioia.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati