Napoli-Salernitana, derby “raro”: scopriamo i precedenti

E’ un derby campano molto raro quello tra Napoli e Salernitana, l’ultimo precedente in serie A risale addirittura alla stagione 1947/48, tra l’altro unico scontro tra le due squadre nella massima serie. Si gioco’ nello stadio comunale di Salerno, successivamente intitolato a Vestuti e terminò con il risultato di 3-3 .

La partita di ritorno nel 1948 fini’ 0-0, in quella stagione entrambe le squadre retrocessero, la Salernitana si classifico’ ultima, il Napoli fu declassato insieme ai cugini per tentativo di corruzione.

Parliamo dunque di un derby storico quello che si giocherà domenica all’Arechi, sarà per la seconda volta assoluta nella storia della serie A. Gli altri precedenti fra le due squadre si contano tra partite di Coppa Italia, serie B e campionati precedenti alla costituzione dell’attuale serie A.

Incidenti, polemiche e dispetti

In ordine temporale nel 2004 abbiamo la sfida in serie B che termino’ per 0 a 0. Successivamente una gara in Coppa Italia nel 2009, giocata a Napoli, però, e vinta dai partenopei per 3 a 0.

Campo di Salerno che si è rivelato sempre ostico, dunque per gli azzurri, con un’accesissima rivalità, tra l’altro, fra le due tifoserie a fare da contorno: nel ’82 tra gli scontri a fine gara si udì anche un colpo di pistola, nel 1945 incidenti tra tifosi e giocatori, l’arbitro di allora Stampacchia si gettò a terra fingendosi morto, il campo di Salerno fu squalificato a tempo indeterminato.

Uno degli episodi cruciali nel riaccendere la rivalità tra le due tifoserie si verifica nel 1994, quando la squadra granata allenata da Delio Rossi disputò la finale play-off per la promozione in Serie B con la Juve Stabia proprio allo stadio San Paolo; le cronache dei tifosi raccontano che in quell’occasione molti supporter azzurri si schierarono dalla parte dei cugini stabiesi.

Non mancano, dunque, gli ingredienti per fare del derby campano di domenica una sfida tutt’altro che scontata, nonostante la Salernitana non navighi in buone acque.

Colantuono cambia i granata

Con l’arrivo di Colantuono e il recupero di Ribery le cose sono subito cambiate in casa granata. Vittoria inaspettata a Venezia, col francese che ha messo la sua grande personalità in campo, alzando il baricentro della squadra e fornendo anche l’assist per il gol.

Classifica che la vede comunque a due punti dalla Sampdoria, in piena corsa per la salvezza e sappiamo bene quanto le squadre in queste condizioni giochino col coltello tra i denti. Molti i gol subiti dai cugini, ben 22, seconda peggior difesa, solo dietro allo Spezia ( 23 gol subiti ); dieci i gol fatti, di cui solo uno segnato da Simy , che l’ anno scorso fece tremare il Napoli al Maradona, con il Crotone riaprendo una gara morta e sepolta dopo il 3-1 del primo tempo, la partita terminò per 4-3.

Le probabili formazioni

Questa dunque la Salernitana in campo all’Arechi: Belec tra i pali. Difesa a quattro con Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri. A centrocampo Obi, Di Tacchio, Kastanos. Djuric alle spalle di Ribery e Bonazzoli, quest’ultimo in ballottaggio con Simy.

In casa Napoli previsti solo due cambi rispetto alla partita col Bologna: rientranoo di Zielinsky e Politano per Elmas e Lozano, oltre al ritorno di Spalletti in panchina per entrare anche lui nella storia dei derby campani. Mentre le ultime da Castel Volturno confermano l’assenza di Osimhen, nemmeno convocato.

