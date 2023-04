Napoli-Salernitana, chiesto rinvio ufficiale dal Prefetto. La Lega dice no, ma non può opporsi

“Al Casms è giunta la nota scritta del Prefetto Palomba che chiede il rinvio della partita”. Si decide sul possibile spostamento di Napoli-Salernitana e, già in giornata, dovrebbe arrivare una scelta definitiva da parte degli organi competenti. Come scrive il giornalista Marco Giordano via social, “la Lega ha detto no alla richiesta del Napoli ma non può opporsi ad una deliberazione del Viminale. La nota del Prefetto, in tal senso, potrebbe esser decisiva. Sentenza attesa a breve”.

Il comitato convocato in Prefettura alle 13:00 – evidenzia invece Radio Marte – darà nuove indicazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali ai fini di una decisione conclusiva, che arriverebbe però soltanto nel pomeriggio. Perché avvenga il rinvio, serve infatti un decreto che certifichi problemi di ordine pubblico: solo così si potrebbero bypassare le reticenze della Lega Serie A (i motivi di ordine pubblico sono ‘sovrani’ rispetto alle questioni di calendario e di diritti televisivi). Si attende un eventuale provvedimento ufficiale sulla necessità di spostare la gara per questioni di sicurezza: sarebbe un verdetto di natura insindacabile.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati