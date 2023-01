Napoli-Roma: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La prima giornata di ritorno di Serie A vede in programma subito un big-match, in cui il sogno Scudetto si contrappone all’obiettivo Champions League. La partita tra Napoli e Roma, dunque, mette di fronte non solo due tra le squadre più in forma del momento. Ma anche target ben determinati da centrare, capaci di ingolosire sia gli azzurri che i giallorossi.

Sarà una gara speciale per Luciano Spalletti: l’uomo di Certaldo ritrova la sua ex squadra, con l’obiettivo di mantenere il cospicuo vantaggio sulle inseguitrici, al cospetto del gruppo allenato da Mourinho, che ancora non ha subito sconfitte nel 2023.

Qui Napoli

Spalletti ha tutta la rosa a sua disposizione: dovrebbe esserci sicuramente Kvaratskhelia, tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver completamente smaltito i postumi dell’influenza. Nel tridente d’attacco, confermatissimo, ovviamente, Osimhen. Qualche dubbio in più per l’ultimo slot utile: Lozano sembrava in vantaggio su Politano. Ma potrebbe spuntarla pure il jolly Elmas. L’altro ballottaggio, quello classico per la posizione di terzino sinistro, appare saldamente a vantaggio di Mario Rui su Olivera.

Per il resto, schieramento tradizionale. C’è Meret tra i pali. La difesa prevede Di Lorenzo, Rrahmani, Kim ed il mancino portoghese. In mezzo, Zielinski, Lobotka e Anguissa.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Roma

Mourinho nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato che farà ancora a meno di Zaniolo, neppure convocato. Chi invece scenderà in campo è Pellegrini. L’idea di abbassare il capitano in mediana assieme a Cristante per dar spazio ad El Shaarawy, che tanto bene aveva fatto contro lo Spezia, è stata accantonata. In mediana, quindi, giocherà Matic. Con il Faraone destinato inizialmente alla panchina, spazio in attacco a Dybala alle spale di Abraham. Sulle corsie esterne, vista la squalifica di Celik e perdurando il limbo in cui è finito Karsdorp, agiranno Zalewski e Spinazzola. Davanti a Rui Patricio, poi giocheranno Mancini, Smalling e Ibanez.

Probabile formazione

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vedere la partita

Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la gara scaricando l’app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, il match sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI Spalletti contro il suo passato, ma Mourinho prepara il trappolone

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati