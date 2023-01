Napoli-Roma: segno “1” bancato a 1,75. Crolla la quota Scudetto

Dopo aver dominato il girone di andata, il Napoli inizia la discesa verso uno scudetto che sulla lavagna Snai sembra scontato, visto che la quota per il titolo della squadra di Spalletti è crollato a 1,15.

Una corsa al titolo, dunque, che sembra inarrestabile, contro la caccia alla Champions League, ora più aperta che mai. La sfida di domenica sera si apre all’insegna degli azzurri, che con 12 punti di vantaggio sul secondo posto puntano a proseguire la loro volata. Per la Roma si chiude invece una settimana turbolenta sul fronte mercato – con il caso Zaniolo a tenere banco – anche se i risultati degli ultimi due mesi premiano i capitolini, imbattuti da sei turni e con due vittorie consecutive alle spalle. L’ultimo successo in casa dei partenopei risale al 2018.

La capolista sarà la protagonista del big match del Maradona contro i giallorossi, che in settimana ha festeggiato i 60 anni di José Mourinho. Almeno in lavagna, non sembrano esserci i margini per un regalo al portoghese.

Se il pareggio, infatti, paga 3,75, il colpo esterno dei giallorossi sale addirittura a 4,75. Mentre il segno “1” domina a 1,75. Under e Over partono sulla stessa linea (rispettivamente a 1,83 e 1,87). Mentre il Goal a 1,77 sembra più probabile del No Goal a 1,95.

La gara di andata, all’Olimpico, finì 1-0 per il Napoli grazie al gol di Osimhen, principale indiziato a lasciare il segno anche nella partita di domenica: una rete del nigeriano si trova a 2,50, seguito da Simeone a 3,00 e dalla strana coppia Kvaratskhelia–Dybala a 3,50.

