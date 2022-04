Napoli-Roma, niente sold-out per il derby del sud

A circa 24 ore, ed i tanti sold–out avuti al Maradona in questo finale di campionato, e la giornata di Pasquetta, Napoli–Roma non presentera’ il pienone, ma certamente una cornice di pubblico consona al Derby del sud”. Questi i dati previsti per la gara di domani:

“Non ci saranno i 55 mila di Napoli-Fiorentina, ma anche domani, nonostante sia il giorno di Pasquetta, l’atmosfera sarà rovente. Sono già stati staccati quasi 40 mila biglietti per il big match con la Roma: la Curva B superiore è esaurita, restano disponibili davvero pochi tagliandi per i settori popolari (Distinti e Curva A)”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati