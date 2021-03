Napoli-Roma, ecco come Gattuso ha battuto Fonseca

Grazie ad un primo tempo dominato, il Napoli si impone all’Olimpico contro la Roma per 2-0 in quella che, vista la classifica, era una gara che sapeva di spareggio-Champions. Prestazione di spessore da parte degli uomini di Gattuso, che non hanno concesso nulla ai giallorossi fino a quando il risultato non è stato acquisito, permettendosi di difendere senza grossa fatica il vantaggio maturato nella prima parte della gara.

Roma incomprensibile sia nell’atteggiamento che nell’approccio tattico: inizialmente Fonseca preferisce Pellegrini regista basso a Villar, con Pedro e El Shaarawy alle spalle di Dzeko, ottenendo come risultato di regalare la zona nevralgica al Napoli, che vince il duello in mediana grazie ad una prova maiuscola di Zielinski, Fabian Ruiz e Demme.

Pellegrini, giocando basso, non è chiaramente a suo agio e abbandona spesso la posizione, lasciando Diawara e la difesa a vedersela con l’avanzato Zielinski e i vari Insigne, Mertens e Politano, lasciati a maramaldeggiare contro una difesa a tre scoperta e insicura. Pedro non fa da raccordo tra i due reparti e di conseguenza la Roma non esce mai dalla propria trequarti, scollata e anche tecnicamente imprecisa.

Come detto, monologo partenopeo nei primi 45’: gli azzurri sono ben messi in campo ed entrano come una lama nel burro nel fallato sistema di gioco giallorosso, drammatico sia in fase di impostazione che di distruzione del gioco. Dopo due occasioni sbagliate, il Napoli ha trovato facilmente la rete. I gol di Mertens hanno coronato un ottimo possesso.

La Roma concede da subito spazio alla squadra di Gattuso che si stanzia pericolosamente nella trequarti dei padroni di casa, incapaci di imbastire uscire dal primo pressing, con Pedro ed El Shaarawy spettatori non paganti. L’unico che prova a fare qualcosa è Dzeko che al 19’ impegna Ospina con una girata mancina dopo una serie di occasioni vanificate dai partenopei con Insigne e Politano.

Il Napoli sale di livello e Mertens al 27’ sfrutta una punizione apparecchiata da Pau Lopez, colpevole di aver mal posizionato la barriera e di partire in ritardo, per sorprendere il portiere spagnolo sul suo palo. La Roma, nuovamente in svantaggio contro una grande, sbanda pericolosamente e Cristante regala un’altra opportunità a Koulibaly che non riesce a centrare la porta.

Passano cinque minuti e arriva il raddoppio del Napoli: lancio millimetrico di Insigne, torre di Politano e Mertens di testa sigla la sua doppietta personale, ancora una volta con la complicità di Pau Lopez, che almeno in questa occasione si spartisce le colpe con Ibanez. I partenopei dominano, concedono poco e la Roma riesce a rendersi pericolosa soltanto con un destro a Cristante al volo su cui Ospina risponde presente deviando in angolo a mano aperta.

La ripresa vede i giallorossi reagire più di rabbia che con raziocinio: i padroni di casa alzano il pressing a costo di allungarsi e vanificano subito un’ottima occasione con Pellegrini che, ben imbeccato da Spinazzola, colpisce di testa tra le braccia di Ospina.

Il Napoli aspetta e lascia sfogare la Roma, forte di una difesa ben piazzata, la sapiente regia di Fabian Ruiz e con le quattro frecce Insigne, Mertens, Politano e Zielinski, migliore in campo per distacco, bravi ad aspettare per cercare la ripartenza.

Lo spartito non cambia per tutta la seconda frazione e i giallorossi trovano anche un legno con Pellegrini da fuori area ma l’impressione è che il Napoli giochi in surplace dopo aver ipotecato la vittoria nella prima parte della gara.

La Roma, riversata in attacco, sbatte contro un muro eretto da un sontuoso Koulibaly e dall’ottimo filtro garantito dai centrocampisti, in particolare Demme e Ruiz, scivolando fino al fischio finale senza impensierire più Ospina. Non a caso il tedesco era un pilastro de Leipzig, la seconda squadra più forte di Germania. Senza infortuni la squadra di Gattuso ha ripreso un buon ritmo. La sosta viene nel momento sbagliato. Il tecnico partenopeo, così quelli di altre squadre, devono pregare affinché dalle nazionali non esca il solito bollettino di guerra.

Simone Voccia

